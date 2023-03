Enkazdan kurtardıkları depremzede kadını hastanede ziyaret ettiler

MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Malatya'da 27 Şubat'ta Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan 27 yaşındaki Şeyma Deliktaş tedavi gördüğü hastanede, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin ziyaretinde duygulu anlar yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu ile enkazda görev alan itfaiye personeli Muhittin Bulur, Seyfullah Soylu ile Serkan Şalva, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Deliktaş'ı ziyaret etti.

Deliktaş'a geçmiş olsun dileklerini ileten Katipoğlu, "Maşallah sizi çok iyi gördük. Enkazdaki halinizden çok farklı. Bize de moral oluyor sizleri görmek. Sizi şu anda böyle görünce daha da mutlu olduk." dedi.

27 Şubat'ta Malatya'da 29 noktada yıkım olduğuna değinen Katipoğlu, 17 noktada arama kurtarma çalışması yaptıklarını, enkazda bulunan Şeyma Deliktaş'a kurtarılması sırasında psikolojik destek verdiklerini ve hassas davrandıklarını vurguladı.

- Hasarlı binalara girilmemesi uyarısı

Katipoğlu hafif hasarlı olsa dahi hiçbir binaya girilmemesi uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız enkazda çalışanlardan sadece bir kısmı. Kurtarma çalışmalarında 5 dakika geç olsun sizleri sağlıklı bir şekilde, zarar ziyan gelmeden o şekilde kurtarmaya çalıştılar. Rabb'ime şükürler olsun. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak depremin ilk gününden Malatya merkezli 27 Şubat'taki depreme kadar yüzlerce can çıkardı arkadaşlarımız. Siz son çıkardığımız iki kişisiniz. Bugün de sizi böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. İnanın en az aileniz, kardeşleriniz kadar biz de o şekilde sevinçliyiz. Çünkü o kadar acı yaşadık. Bizler de depremzedeyiz. Can taşıyoruz ve ailemiz var. Biz bütün her şeyi bırakıp önemli olan vatandaşlarımıza hizmet etmek diyerek yardımlarına koşuyoruz."

- Babasıyla kurtarılmıştı

İtfaiye personeline teşekkür eden Deliktaş ise yaşadığı sürecin çok zor olduğunu, enkazda kendisine verilen desteğin psikolojik olarak çok iyi geldiğini belirtti.

Enkazda 15 dakika kaldığını zannettiğini aktaran Deliktaş, "Aslında 2,5 saat kalmışım. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girmesinler. Ne hafif ne de ağır hasarlı hiçbir binaya kesinlikle kimse girmesin. Çünkü hiçbir şekilde belli olmuyor. Zaten deprem olmasa bile yıkılan binalarımız var. Dün bir bina yıkıldı. O nedenle insanlara tavsiyem kesinlikle bir binaya girmesinler." diye konuştu.

Deliktaş daha sonra kendisini kurtaran itfaiye personeli ile o gün yaşadıkları hakkında sohbet etti.

Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'taki binanın 4'üncü katındaki hasarlı evlerine eşya almak için babası 57 yaşındaki Aziz Deliktaş ile giren Şeyma Deliktaş, depremin ardından enkaz altında kalmış ve ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılmıştı.



Aziz Deliktaş da hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.