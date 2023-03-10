Depremde evlerinin tamamı yıkılan mahallelinin Mehmetçikten isteği Türk bayrağı oldu

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal Kadiruşağı Mahallesi'nde yaşayanların Mehmetçikten öncelikli istekleri Türk bayrağı oldu.

Depremlerde 120 hanenin köy konağı dışındaki tüm yapıları yıkılan ya da ağır hasar gören mahalleye yardıma giden askerler, kısa sürede halkın barınabilmesi için çadırlar kurdu.

Mahalle sakinleri, kendilerine ihtiyaçlarını soran Mehmetçikten öncelikle Türk bayrağı getirmelerini talep etti.

Mahalleye ulaştırılan Türk bayrakları, kurulan çadırlara asıldı.

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Eşref Çolak, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin Dulkadiroğulları'ndan gelme bir boy olduğunu söyledi.

Çolak, mahallenin daha önce de çığ, deprem gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Köyden Çanakkale Savaşı'na 90, Kafkas Cephesi'ne ise 80 genç gitmiş ve neredeyse hepsi şehit olmuş. Köyümüzde 1915'ten 1930 yılına kadar bebek sesi duyulmamış." dedi.

6 Şubat'ta da büyük bir afet yaşadıklarını hatırlatan Çolak, "Deprem başlayınca dışarıya çıktım. O sırada müthiş bir tipi ve yarım metreden fazla kar vardı. Bu sırada herkes birbirini uyardı, bunun devamı gelir diye tekrar evlere girmedik. Öğleyin ikinci deprem oldu. Bir baktım caminin minaresi bana doğru geliyor. Üzerime düşse kurtulmam mümkün değil. O anda hatırıma, depremde yapılması gerekenler geldi. Ellerimi başımın arasına aldım, o şekilde bekledim." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz, ordumuz ve halkımız sağ olsun." diyen Çolak, şunları kaydetti:

"Yüreği büyük bir halk. Kardan ve yola düşen kayalardan dolayı iki gün yolumuz kapalıydı. Yolumuz açılınca yardımlar ulaşmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri geldi. İhtiyacımız olan gıdalarımızı, su ve giyecek ihtiyacımızı yetiştirdiler. Dördüncü gün de çadırlarımız geldi. Bizden isteğimizi sordular. Biz, 'Bin yıldır bu bayrağın altındayız, bize bayrak gönderin' dedik. İsteğimizi yerine getirdiler. Her çadırımıza bir bayrak verdiler, bayraklarımızı çadırlara astık. Allah bu bayrağı, bu devleti başımızdan eksik etmesin. Ölürsek de bu bayrakların altında ölelim, şehit olursak da bu bayrakların altında olalım. Temennimiz buydu. Bayrakları getirdikleri için Mehmetçiğe teşekkür ederiz."

- "Türk bayrağı buradaysa devlet buradadır"

Köy sakinlerinden Ali Çolak da güçlü olduklarını göstermek için Türk bayrağı talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini anlatan Çolak, "Türk bayrağına baktıkça bize güç veriyor. Burası bizim toprağımız, bu toprağı bırakamayız. Biz içtenlikle Türk bayraklarını istedik. Türk bayrağının ay-yıldızını görmek bize güç veriyor. Türk bayrağı buradaysa devlet buradadır. Devlet bizi asla yalnız bırakmaz. Çünkü Türk bayrağımız burada." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.