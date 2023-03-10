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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu:

MALATYA (AA) - Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılan işçi ve kalifiye elemanların geri dönmesi için vergi avantajının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda iş adamları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, Malatya'ya depremden sonra ikinci defa geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kentte iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları, fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları, bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Kendi düşüncelerimi aktardım saygıdeğer iş insanlarına. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Malatya dışına çıkan daha doğrusu deprem bölgesinden çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmesi için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KOSGEB'in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. Çünkü iş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları, üretim, ihracat yapmaları, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bunu aktardılar bunu buradan dillendiriyorum, kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder kazandığımızda görecekler deprem bölgesinde en azından belirli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, böyle bir avantajın sağlanması gerektiğini de ifade ettim. Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Bunu yapmayı biz taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz."

- "Yaraların sarılması çok önemli"

Kılıçdaroğlu, kırsalda ciddi sorunlar bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri 'sütümüzü satamıyoruz, yeterince alıcı bulamıyoruz' diye sitemleri oldu. Et ve Süt Kurumu yetkileri ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrı yapıyoruz buradan, kayısı var elde onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu süt üreticisinin elindeki sütleri satın alsın. Dolayısıyla sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bunların yapılması lazım. Yaraların bu bağlamda bir an önce sarılması lazım. Çadır, konteyner sıkıntıları var dile getirildi. Kendilerine de söyledim iş dünyasına da ifade ettim. Buradan da ifade ediyorum, kim konteyner üretiyorsa ve 'biz müşteri bulamıyoruz', kim çadır üretiyor ve biz çadırı satmak için müşteri bulamıyoruz diyorsa bize, bana haber versinler, büyükşehir belediyesi başkanlarıma, derhal konteynerleri, çadırları alacağız ve deprem bölgesine bunları getireceğiz.Yaraların sarılması çok önemli."

Deprem bölgesindeki esnafın da sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Esnafın da sorunlarının çözülmesi lazım. Onların bankalarda, Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden aldığı krediler var. En azından bu kredilerin ötelenmesi, biz silinmesinden yanayız, faizlerin silinmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sorunları onlar dile getirdiler biz de kendi düşüncelerimizi iş dünyasıyla paylaştık." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

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