CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu

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MALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Gürsel ve Akfen çadır kentleri ile Güzelbahçe Belediyesi konteyner kentinde depremzedelerle bir araya geldi.



Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Anadolu Gençlik Derneği ve Can Suyu Derneği'nin organizasyonuyla kurulan aşevinde ilgililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, zor günlerde depremzedelere yapılan hizmetin büyük önemli olduğunu vurgulayarak, istenilmesi halinde her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi.

Buradaki ziyaretinin ardından aracına bindiği sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin." dedi.

Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahalleleri muhtarlıklarını da ziyaret etti.

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