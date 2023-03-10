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Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

AA

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

MALATYA (AA) - Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 96'ya, tutuklananların sayısı 36'ya yükseldi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 107 şüpheliden 96'sı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 50'si adli kontrol şartıyla, 15'i ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 82 şüpheli gözaltına alınmış, 33 zanlı tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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