İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'da konuştu: (1)

MALATYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bunların 6 bin 265'inin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Soylu, hem gelinen süreci değerlendirdiklerini hem de atacakları adımları yeniden masaya yatırdıklarını söyledi.

Soylu, Malatya'ya tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileyerek, "Şu ana kadar deprem bölgesinde 209 konteyner kent kurulumuna başlandı. Bunun şu ana kadar 42'sinin altyapısı tamamlanmış oldu. Bu 209 konteyner kente de 108 bin konteyner yerleştirilecek. Şu ana kadar 15 bin 809 konteyner kuruldu, kurulmaya devam ediyor." diye konuştu.

Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kurulduğunu ve büyük bölümüne ailelerin yerleştirildiğini aktaran Soylu, "Bu yerleştirmeler öncelikle; Allah rahmet eylesin, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarından başlıyor. Hemen akabinde depremden mağdur olan şehit aileleri ve gazi yakınları, aynı zamanda hasta, yaşlı, yatalak, engelli ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alanlardan başlayarak ev sahibi ve kiracılar yerleştirilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, AFAD tarafından 411 bin çadırın dağıtıldığını ve dağıtılmaya devam edildiğini belirterek, bu ayın sonuna kadar 300 bin çadırın daha dağıtılacağını, toplam 700 bin sayısına ulaşılmış olacağını, Malatya'da ise 52 bin 892 çadırın dağıtımının yapıldığını kaydetti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün nüfusa tescilinin gerçekleştirildiğine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Nüfusta tescil şöyle gerçekleşiyor; Sağlık Bakanlığının verdiği veriler, kırsalda hayatını kaybedip jandarma ve kaymakamlık tarafından bildirilenler, başsavcılıklar tarafından ölü muayenesiyle bildirilenlerle birlikte 3 kanal. Bir kanal daha var; yabancı uyruklu vatandaşlar, bütün bunların tamamı Göçte tescil ediliyor. 4 ayrı kanaldan Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne geliyor ve bunlar da ölüm tescil işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu, yani Suriye dahil, başka ülkelerin tabiiyetine mensup olanlar. Şu ana kadar da gerek DNA'sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette şu ana kadar henüz yakınını bulamayan toplam emniyetimize başvuru sayısı 264. DNA eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleri başsavcılıklar, kriminal daire tarafından devam etmektedir."

(Sürecek)

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