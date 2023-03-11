Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor

MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Irak Türkmenlerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yaraları sarmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Türkmenlerden nakliyeci Murat Köprülü, AA muhabirine, gönüllü olarak geldikleri Malatya'da bir ayı aşkın süredir depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremin ilk günlerinden itibaren Malatya'da olduklarını, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Köprülü, "Kerkük bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Depremin ilk gününden itibaren yardım tırları gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda İstanbul'dan tırlarımız da geliyor ve malzemelerin dağıtımını sağlıyoruz. Köylere, mahallelere ve bize gelen listelere göre gıdadan tıbbi ürünlere kadar yardımları ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Köprülü, kent merkezinde kurdukları aşevi ile günde yaklaşık 10 kişiye yemek de dağıttıklarına işaret ederek, kısa zamanda konteyner kent de kuracaklarını vurguladı.

Yaklaşık 200 konteynerin belirlenen bir alanda depremzedelerin hizmetine gireceğini aktaran Köprülü, "Alt yapı çalışmalarını devletimiz yapıyor. Konteynerleri buraya getirip yerleştireceğiz. Böylece depremzede aileleri de rahatlatmak istiyoruz. Halen sahadayız ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Köprülü, tırlarla gelen yardımların sadece Malatya'ya değil, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de dağıtıldığını ifade ederek, "Bizim gibi ekipler de oralarda yardım malzemelerinin dağıtılmasını sağlıyor. Şu ana kadar yardımlar yaklaşık 50 tırı geçmiş durumda. Ben de bir Türkmen olarak çok gururluyum. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar, buna şahit olduk. Herkes canla başla seferber oldu. Bazen ihtiyaçları liste yapıp gönderiyoruz ve hemen karşılık görüyoruz." diye konuştu.





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