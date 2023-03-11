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Malatya'da güvenlik kamerası görüntüleri ve telsiz anonsları depremin şiddetini yansıttı

AA

Malatya'da güvenlik kamerası görüntüleri ve telsiz anonsları depremin şiddetini yansıttı

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti, güvenlik kamerası görüntüleri ve polis telsizinden yapılan anonslarına yansıdı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşananlar Malatya kent merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere özellikle ikinci depremde insanların yaşadığı panik yansıdı.

Kent merkezinde İnönü Caddesi'nde depremin şiddetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada depreme yakalanması ve yola doğru ilerlemesi yer alıyor. Aynı görüntüye kent merkezinde halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi'nin depremin etkisiyle yıkılması ve bir kişinin koşarak meydana doğru gelişi yansıyor.

Akçadağ ilçesinde ikinci deprem anının yer aldığı kamera görüntüsünde ise bir bankanın depremin şiddetiyle çatı kısmının yıkılması ve içerisinden vatandaşların kaçışması felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

Yine Akçadağ'da ilçe merkezindeki bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise vatandaşların panikle kaçışması yer alıyor.

- Depremin ilk anları polis telsizinde

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polis ekiplerinin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı da felaketin dehşetini yansıttı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depremden hemen sonra telsizden yaptığı bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Merkez: İstasyonlar afet acil durum planına bu saat itibarıyla geçilsin.

Merkez: Tüm personeli şubeye çağrılalım.

Ekip: Boztepe Caddesi'ndeki bir bina da yıkılmış.

Ekip: Tevfik Temelli Caddesi Çarşı Market karşısı bina yıkılmış.

Ekip: İvedi gelsinler.

Ekip: Mehmet Buyruk Caddesi İnönü Kışlası karşısı büyük bir bina yıkılmış.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren: İvedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın, birazdan araçlardan ulaşım engeli olur, tüm personeli de uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin.

Merkez: Birim amirleri tüm personel görev başına intikal etsin.

Merkez: İstasyonlarımız il merkezinde deprem meydana gelmiş, tüm istasyonlarımız bölgeye çıksın, son durum hakkında bilgi versin.

Ekip: İnönü Caddesi'nde bir bina hemen yakınımızda yıkıldı, Doğa Cadde'nin karşısındayız.

Ekip: Şiddetli bir şekilde yere yığıldı.

Ekip: Aşırı toz bulutu var binaya yaklaşamıyoruz, hiçbir şey göremiyoruz.

Merkez: AFAD ekiplerine bilgi veriyorum.

Merkez: İstasyonlarımız birçok binada çökmeler söz konusu, görüntü alıyoruz, vatandaşlara ulaşmaya çalışalım dikkatli bir şekilde.

Ekip: Özalper Caddesi'nde 4 katlı bina yıkılmış durumda içeride yaralılar var, AFAD'a bilgi verirseniz uygun olur.

Ekip: Mehmet Buyruk Caddesi Kazım Karabekir İlkokulu girişi yıkık bina.

Ekip: Dabakhane, Halep Caddesi Büyük Otel ve civarındaki 4-5 bina yıkık durumda altında şahıslar mevcut.

Ekip: Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardık, beyanlarına göre çok sayıda vatandaş olduğunu belirtiyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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