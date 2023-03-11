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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Özhaseki deprem bölgesi Malatya'da konuştu:

AA

AK Parti'li Özhaseki deprem bölgesi Malatya'da konuştu:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li 807 belediyeden 250'sinin "kardeş belediye" olarak depremlerden etkilenen illerde süresiz görevlendirildiğini belirterek "Biz birliğin çimentosu, harcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, büyük bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin "Asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini aktararak, "Fakat bir grup insan halen çıkıp 'Ne canım bunda ne var ki falan diyebiliyorlar, ne asrın afetiymiş canım, böyle bir şey mi var?' da diyebiliyorlar, yüzsüz bir şekilde. Biz bin yıldır bu Anadolu topraklarındayız, kurduğumuz medeniyet neredeseyse bin yaşında, bin yıl boyunca böyle bir afet yaşamadık." diye konuştu.

Depremlerde 11 ilin doğrudan, 11-12 vilayetin de dolaylı etkilendiğini dile getiren Özhaseki, yaklaşık 14 milyon insanın depremlerden etkilendiğini, şu ana kadar 47 bin kişinin hayatını kaybettiğini, hayatın bu bölgelerde adeta durduğunu ifade etti.

Özhaseki, böyle bir afetle daha önce karşılaşmadıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Sayılar her gün değişmekle beraber 600 binin üzerinde bağımsız birim yıkılmış vaziyette veya ağır hasarlı yeniden yapılmak zorunda. Bölgede 300 binden fazla esnafımız var. 11 vilayetin ihracat rakamları 20 milyar doların üzerinde, Gaziantep hariç neredeyse diğer sanayi tesisleri durma noktasına geldi. Böyle bir afetin olduğu bir yerde siz halen bunu küçümserseniz sonra da siyasi rant elde etmek için geziler düzenlerseniz size de ayıp olur herhalde. Böyle büyük bir afetin altından ancak bu millet kalkabilirdi. Çok şükür depremin ilk saatlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere tüm bakanlarımız arazideydi, belediyelerimiz buradalardı, afet ekipleri hep buralardaydı, 700 kadar sivil toplum örgütü bölgeye gelerek ellerinden ne geliyorsa yaptı. Allah herkesten razı olsun, bu imtihanı inşallah hep birlikte atlatacağız diye düşünüyorum."

AK Parti'li belediyelerin bir düzen içerisinde her bir bölgede kardeşlerinin yardımına koştuğunu belirten Özhaseki, AK Parti'li 807 belediyeden 250'sinin "kardeş belediye" olarak depremlerden etkilenen illerde süresiz görevlendirildiğini söyledi.

Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin depremzedelerin yaraları sarılıncaya kadar ve onların "Allah razı olsun gidebilirsiniz." diyene kadar hizmete devam edeceklerini ifade etti.

Ayrım gözetmeksizin çalışmaya devam ettiklerini aktaran Özhaseki, "Ayrım gözetmek bu dönemde ayıptır, böyle bir şey yapmak, akıldan geçirmek bile bana göre insanlık suçudur ama ne yazık ki dışarıda bazen görüyoruz 'depremzedelere yardım edilirken, enkazdan çıkarılırken bile partisine bakılıyor.' diyen ahlaksızlar da var bu memlekette. Biz birliğin çimentosu, harcı olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen hizmetleri de vermek için canla başla inşallah çalışacağız." dedi.

- "Turistik seyahatlerinde başarılar diliyoruz"

Özhaseki, temel felsefelerinin hizmet olduğunu, ayrım gözetmeksizin, mazeret üretmeksizin, ellerinde ne varsa onu bölüşerek hizmete devam edeceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ama bazen de üzülüyoruz bu bölgelere gelen siyasi liderler oluyor, emin olun özel uçaklarla geliyorlar sonra birkaç görüntü veriyorlar yıkıntıların başında, kendi adamlarının bazı tahrikçi sözlerine 'Evet.' diyorlar sonra da o turistlik seyahatları bitiyor dönüp gidiyorlar. Hani denir ya seyahate çıkana 'Güle güle gidin gelin, iyi anılarla dönün inşallah.' diye biz de onlara o turistlik seyahatlerinde başarılar diliyoruz, güle güle gelsinler, hoşça vakit geçirsinler sonra da iyi anılarla dönsünler inşallah. Devasa belediyeler var, son seçimlerden bu tarafa 40-50 bin kişi aldılar. Ne olur yarısını göndersinler buraya. Binlerce iş makineleri var aradığımız zaman ne yazık ki bu bölgelerin çoğunda göremiyoruz. Tek tük bazı yerlerde gözüküyor, ellerine sağlık onun için de teşekkür ederiz. Diyecek başka bir şey yok. Ben bunu söylediğim zaman dün CHP'nin ne kadar sözcüleri, genel başkan yardımcıları varsa kuyruğa geçip bana cevap yetiştiriyorlar. Buralara gelsinler de bir görsünler iş makinelerini üzerinde hangi belediyelerin ismi yazıyor, sırtında hangi belediyelerin arması var arkadaşların. Gıda dağıtan, aş evi kuranlar, çadır kentlerin başında gayret edenler kimler. Gelsinler lütfen görsünler algı operasyonları çekip bana cevap yetiştirmeye uğraşmasınlar. Hiç değilse gelip bir ucundan tutsunlar onlar da ama ne yazık ki onların her zamanki hali böyle."

Muhalefet belediyelerinin "algı belediyeciliği" yaptığını aktaran Özhaseki, bu anlayışın deprem bölgelerinde sürdürüldüğünü ifade etti.

- Kentsel dönüşüm

AK Parti'li belediyelerin kentsel dönüşüm için canla başla çalıştığını aktaran Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentsel dönüşüm esastır, bunu yapmamız, evleri yenilememiz gerekir ama buna mani olanların da bir kez daha vicdani olarak muhasebe yapmalarını rica ediyorum ana muhalefet partisinden ve ekiplerinden. Şöyle bir söz ezberlemişler, 'Bu kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm.' Yapmayın ya. Doğru değil dedikleriniz, asla doğru değil. Bir slogan bulmuşunuz güzel de slogan da kafiyeli o da güzel. Siz yapın hadi. Sizin yaptığınız rantsal dönüşüm olmasın. Hadi yapın, sonuna kadar destek. Bakanlıktan, hükümetten, devletten de destek yapın be hadi yapın ne olur, hayır yapmaya hiç niyetleri de yok yapanı da engellemek için uğraşıyorlar. Tüm Türkiye'nin her tarafında biz yapmak için çabalarken ne yazık ki üzüntüyle söylüyorum bunlar da yaptırmamak adına o kentsel dönüşümlere mani olmak adına her şeyi yapıyorlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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