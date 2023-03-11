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Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'daki sanayi bölgelerinde incelemede bulundu:

AA

Bakan Varank, depremden etkilenen Malatya'daki sanayi bölgelerinde incelemede bulundu:

MALATYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Küçük, orta ölçekli işletmeler kendileri için ve bir iki çalışanları için konteyner almak isterlerse biz KOSGEB ile maliyetlerinin bir kısmını da ödemeye hazırız. Yeter ki bu dükkanlar ve üretim faaliyete geçsin." dedi.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi eliyle inşaatı tamamlanan Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi'nde inceleme yaptı.

Varank, depremlerde büyük hasar gören Tarihi Şire Pazarı esnafının taşınması için planlanan Yeni Şıra Pazarı Sanayi Sitesi inşaatı hakkında da bilgi alarak çalışmaların 15 Nisan'a kadar tamamlanması için talimat verdi.

Yapımı devam eden Buğday Pazarı'nı da ziyaret eden Varank, Özsan Sanayi Sitesi'nde esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde de inceleme yapan Bakan Varank, konteyner, tekstil ve cam üretimi yapan fabrikaların yetkilileriyle görüştü.

Malatya 1. OSB’de faaliyet gösteren ve 392 üreticinin 2 bin ton ürününün bulunduğu Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposunu da gezerek hasara ilişkin yetkililerden bilgi alan Varank, depremin ikinci haftasında üretime başlayan Ilsan Tekstil'i ziyaret etti.

Varank, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu kentlerde üretimin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılası içinde sanayinin payının yüzde 27, depremden etkilenen 11 ildeki sanayinin payının ise yüzde 40 olduğunu söyleyen Varank, "Biz bu 11 şehri tekrar eski günlerine döndürmek istiyorsak sanayi ve üretimi tekrar ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Biz de bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız." dedi.

Varank, Malatya'daki tesislerin üretime devam ettiğini ifade ederek, "Aşağı yukarı hepsi yüzde 20, yüzde 30, yüzde 70 olsa da üretimlerine başlamış durumda. Yine bunun yanında Malatya'da küçük sanayi siteleri, esnafımızı ziyaret ettik. Oralarda da dükkanı hasar görmüş olan, yıkılmış olan çok sayıda işletmemiz var. Onlara dönük neler yapabiliriz, bunlarla ilgili istişarelerimizi yaptık." diye konuştu.

- İşletmelere sağlanan destekler

Yıkıma uğramış ilçelerde yatırım yapacak firmaların en üst seviye olan 6. bölge teşviklerden yararlanabileceğini, bunun müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini ifade eden Varank, KOSGEB'in acil destek kredisini de devreye aldıklarını vurguladı.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Burada özellikle hasar görmüş üretici esnaf ve mikro işletmelere 250 bin liraya kadar, küçük işletmelere 500 bin liraya kadar, orta ölçekli işletmelere 1 milyon liraya kadar tamamen faizsiz 1 yılı geri ödemesiz acil destek kredisi vereceğiz. Eğer esnafımızın dükkanı tamamen yıkılmışsa bu krediyi yüzde 50 arttırarak vereceğiz. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOSGEB'in alacaklarıyla ilgili bu seneki alacaklarının tamamını biz sildik. Tekrar ayağa kalkmak isteyen sanayici esnafımıza da yeni destekler vermek üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz inşallah elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Bakan Varank, yıkılan tesislerin yeniden yapılması konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışma yürüttüğünü, yıkılan sanayi sitelerinin yeniden yapılmasıyla ilgili ilk temellerin önümüzdeki günlerde atılacağını, sanayi sitelerinin inşasıyla ilgili ciddi bir fonu bakanlık olarak bölgede kullanacaklarını aktardı.

- "Kiracı olanların endişeye kapılmasına gerek yok"

Sanayi siteleriyle ilgili kiracı ve mal sahibi ayrımı yapmadıklarını, amaçlarının küçük sanayide üretimi tekrardan ayağa kaldırabilmek olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Destekleri bilfiil faaliyet gösteren şirketlere vereceğiz. Bizim desteklerimizden de bu şirketler faydalanmış olacak. Bakanlık olarak sanayi sitelerine verdiğimiz desteklerde de aslında hak sahipliği anlayışıyla hareket etmiyoruz. Bundan önce verdiğimiz destekleri de aslında üreticiler bu imkanlardan faydalanarak kendi dükkanlarına sahip oluyorlardı ve üretim yapabiliyorlardı. Bundan sonraki dönemde de odağımıza asıl üretimi yapan firmaları alacağız. Burada kiracı olanların bir endişeye kapılmasına gerek yok. Biz gerek acil destek kredilerimizle gerek diğer imkanlarımızla ya da burada başlatacağımız sanayi siteleriyle inşallah kiracı olan üretici esnafını da ihmal etmeyeceğiz, onlara gerekli destekleri vermiş olacağız."

Varank, önemli sıkıntılardan birinin de geçici barınma olduğunu, devletin bölgede dağıttığı çadır sayısının 500 bine ulaştığını aktardı.

Şu anda dünyanın dört bir tarafından uçaklarla çadır taşındığını, Türkiye'de üretilen bütün konteyner kapasitesinin AFAD koordinasyonunda devlet tarafından satın alındığını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sanayicilerimizin bizden talepleri oldu, 'biz de konteyner istiyoruz, işçilerimizi yerleştirmek istiyoruz' dediler. Türkiye'deki üretim kapasitesi şu anda sınırlı. Üretim farklı bir alan. Yani bugün düğmeye bastığınızda bir anda on binlerce konteyner üretme şansınız yok. Bunun tedarik ve hazırlık süreçleri, emeğin bir araya getirilmesi uzun süreler alabiliyor. Şu anda Türkiye'nin günlük kapasitesi 1500-2000 konteyner civarında. Bunun yanında yurt dışından yine biz konteyner getiriyoruz. Kapasiteler artmaya devam ediyor. İnşallah bu gelişler ve kapasitelerin artmasıyla sanayicilerimiz de kendi çalışanları için konteynerlere ulaşmış olacaklar. KOSGEB ile yine bir destek vereceğiz. Eğer diyelim ki küçük ve orta ölçekli işletmeler, kendileri ve bir iki çalışanları için konteyner almak isterlerse biz KOSGEB ile bunlara da maliyetlerinin bir kısmını ödemeye hazırız. Yeter ki buralarda tekrar dükkanlar ve üretim faaliyete geçsin. Ama konteyner üretimiyle ilgili inşallah önümüzdeki günlerde kapasitelerin artmasıyla biraz daha rahatlamayı görmüş olacağız."

Bakan Varank'a programlarında Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi ve Ahmet Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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