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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar hayallerindeki evleri çizdi

AA

Depremzede çocuklar hayallerindeki evleri çizdi

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da bir çadır kentte oluşturulan etkinlik alanında sergilenen resimler, çocukların bir an önce güvenli evlere geçme hayallerini yansıtıyor.

Evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin geçici barınması amacıyla Mişmiş Park Fuar Alanı içinde kurulan çadır kentte farklı yaş gruplarına yönelik psikososyal faaliyetler yürütülüyor.

Çadır kentte kendileri için ayrılan çadırdaki etkinliklere katılan çocukların yaptığı resimler ise fuar alanı girişindeki cam bölmeye asılarak sergileniyor.

Resimlerin önemli bölümünün ise ev teması üzerine kurulu olması dikkati çekiyor.

Antalya Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolojik danışman olarak görev yapan Yasin Şen, AA muhabirine, gönüllü olarak geldiği çadır kentte çocuklarla vakit geçirdiğini söyledi.

Şen, çocukların depremin etkilerini atlatmaları için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarla oyun oynuyoruz, resim çiziyoruz. Yaşanılanlar yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de ağır bir travmaya neden olabiliyor. Çizilen resimlerde de genelde onları görüyoruz. Resimleri incelediğimizde daha çok çocukların kendilerini güvenli yerde görebildikleri evler görüyoruz. Sağlam evler görüyoruz. Çadırlar görüyoruz. Çocuklar bir an önce eski yaşantılarına dönmek istediklerinin ipucunu veriyor aslında."

- Resimler uygun yerlere yapıştırılıyor

Günde yaklaşık 350-400 çocukla etkinlik yaptıklarını, özellikle resim etkinliklerine ilginin sevindirici olduğunu dile getiren Şen, "Çocuklar çizdikleri resimleri asmayı kendileri istiyor. Bir yerde sergilenmesi çocuklarımızın hoşuna gidiyor. Biz de onları kırmadık." dedi.

Etkinliklere katılan 10 yaşındaki Fatma Akkaş, depremden sonra yaşadıkları sokakta kimse kalmadığı için çadır kente geldiklerini aktardı.

Akkaş, kendilerine yardım edenlere teşekkür ederek, "Kendimizi güvende hissettiğimiz evimizi, köyümüzü çizdik." ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Hulut Habib ise evinde güvende olduğunu hissettiği için ev çizdiğini, bazı arkadaşlarının da arabada güvende hissettikleri için araba çizdiklerini söyledi.

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