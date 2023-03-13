Malatya'da kayısı ağaçları sıcak havanın etkisiyle erken çiçek açtı

MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çiftçinin en önemli gelir kapısı olan kayısıda ağaçlar, yaklaşık 10 gün erkek çiçek açtı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü çevresindeki kayısı ağaçları çiçeklendi.

Yöredeki çiftçiler çiçek açan ağaçların çevresinde çapalama yapmaya başladı. Bahri Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde çalışmalarını sürdüren üreticilerden Nihat Mum, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde herhangi bir kayıp yaşamadıklarını ancak herkes gibi büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.

Günlük hayata devam etmeye çalıştıklarını, bahçeleriyle ilgilendiklerini, yaklaşık 4 dönüm bahçede çapaya başladıklarını aktaran Mum, "Ağaçlar erken çiçek açtı, dün bu şekilde değildi. Çapanın aslında çiçek açmadan yapılması gerekiyordu. Biz de aceleyle çapaya başladık. En azından bir hafta sonra çiçek açmasını bekliyorduk. Havaların sıcak olmasından dolayı biraz daha erken çiçek açtı." dedi.

Mum, hasat beklentisinin bundan sonraki hava durumuna göre şekilleneceğini ifade ederek, "Erken çiçek açmasının avantajı gibi dezavantajı olabilir. Eğer soğuk olursa çiçekler yanabilir, don olayı gerçekleşebilir ve mahsulde sıkıntı yaşanır. Ama biraz büyüdükten sonra soğuklar başlasa daha iyi bir şekilde kendini kurtarabiliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte insanlarımız ve bizim adımıza daha olumlu olur ve bu da bize maddi açıdan bir getiri sağlar." diye konuştu.

- "Hava sıcaklıklarındaki aşırı düşüş risk oluşturabilir"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da Malatya ekonomisinin en önemli değerinin kayısı olduğunu, ağaçların geçmiş yıllara göre yaklaşık 10 gün daha erken çiçek açtığını aktardı.

Çiçeklerin çağla haline geleceği sürece kadar hava sıcaklıklarında yaşanabilecek aşırı düşüşün olumsuz etkileri olacağına işaret eden Solmaz, "Şu anda değil ama hava sıcaklıklarındaki aşırı düşüş risk oluşturabilir. Havaların eksi 1 derece ve altına düşmesi halinde kayısı dalındayken yanabilir. Temennimiz bu saatten sonra böyle bir şeyin olmaması." dedi.

Solmaz, bahçelerde kısa süre içerisinde ilaçlama çalışmalarının da başlaması gerektiğine dikkati çekerek, yetkili kurumların depremden etkilenen üreticiler için ilaçlama konusunda destek sağlamasını istedi.



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