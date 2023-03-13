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Meddah Amca geveze kuklalarıyla depremzede çocukları güldürüyor

AA

ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanatın iyileştirici gücünü çocuklarla buluşturmak için yola düşen meddah Mehmet Tahir İkiler, binlerce kilometre dolaşıp afetin üzdüğü çocukların gülümsemesini sağlıyor.

Meddah Amca geveze kuklalarıyla depremzede çocukları güldürüyor

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanatın iyileştirici gücünü çocuklarla buluşturmak için yola düşen meddah Mehmet Tahir İkiler, binlerce kilometre dolaşıp afetin üzdüğü çocukların gülümsemesini sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları kurucusu İkiler, Karagöz Hacivat, Nasreddin Hoca ve çeşitli kuklalarla depremlerde etkilenen çocukları eğlendirmek amacıyla "Meddah Amca Geveze Kuklalardan Çocuklara Masallar" yazısı giydirilmiş minibüsüyle Ankara'dan yola çıktı.

Afet bölgesindeki il, ilçe ve köyler arasında binlerce kilometre yol alan İkiler, bir araya topladığı minik depremzedelere, rengarenk kuklaları ve yılların verdiği sahne tecrübesiyle eğlenceli anlar yaşatıyor.

Tiyatro ve meddah sanatçısı İkiler, AA muhabirine, depremin 10. gününde yola çıktığını söyledi.

İkiler, çocukları masallar, hikayeler ve kuklalarla buluşturmaya çalıştığını belirterek, normal hayata geçişin baş aktörlerinin çocuklar olduğunu vurguladı.

"Çocuklar mutlu olursa dünya mutlu olur." diyen İkiler, kuklalardaki tebessümün çocukların hayal dünyasına çok büyük etki ettiğine değindi.

İkiler, masalların ve sanatın iyileştirici gücüne dikkati çekerek, "İnşallah el birliğiyle çocukların kaybettikleri tebessümleri iade etmeye geliyoruz. Şanlıurfa ve Diyarbakır hariç deprem bölgesinde il, ilçe ve köyleri gezdim." dedi.

- "Çocukların gönüllerine dokunmaya çalışıyorum"

Malatya'nın Erkenek beldesini ilk defa gördüğünü dile getiren İkiler, durumu çok kötü olan bölgede etkinlikler düzenlediğini aktardı.

İkiler, elinden geldiğince her yere ulaşmaya çalıştığını ifade ederek, "Mesela buraya ikinci kez geliyorum. Kısmet. Sanatçı olarak herkesin kendi nazarında çocuklara dokunması lazım. Ben de çocukların gönüllerine dokunmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Çocukların gözlerinde umudu gördüğünü vurgulayan İkiler, "Kahkahaya, gülmeye ihtiyaçları var. Onlar verdikçe ben de veriyorum. Çünkü onlar gönüllerini veriyorlar. Ben mutlu oluyorum, onlar da mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

İkiler, deprem bölgesindeki köy, kasaba her yeri gezdiğini kaydetti.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de etkinlikleri izlediğini aktaran İkiler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin getirdiği zorlukların hep birlikte aşılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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