Malatya'da depremde boşaltılan evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, afet nedeniyle boşaltılan evlerde hırsızlık ve yağma olaylarını engellemek amacıyla devriye faaliyetini sürdürüyor.

Ekipler, Kadiruşağı Mahallesi'nde depremzede vatandaşların boşalttığı evlere girmeye çalıştıkları sırada İ.O. ve A.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda malzeme ve depremzedelere yardım amacıyla dağıtılan gıda malzemesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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