İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'da konuştu: (1)

MALATYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Bunların içerisinde yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660 ve bunların büyük bir bölümü Suriyeli kardeşlerimiz." dedi.

Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, ilk günden itibaren koordinasyonu sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısıyla ilgili bilgi veren Soylu, "6 Şubat'tan bu yana kadar Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Bunların içerisinde yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660 ve bunların büyük bir bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda nüfusa tescil olmayan ve kimliklendirmesi Adli Tıp Kurumu marifetiyle devam eden vatandaşın sayısı ise 1615, bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu bir kısmı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Dört vatandaşın da kimliklendirme çalışması Malatya'da devam etmektedir." diye konuştu.

Depremzede vatandaşlara nakdi yardımların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Nakdi yardım konusunda bugüne kadar 1 milyon 508 bin 108 hane, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olarak müracaat etti. Bunun 1 milyon 376 bin 947 hanesine, 10'ar bin liralık ödemeler gerçekleştirildi. Artı bir ödeme daha vardı taşınma yardımı, devletimiz tarafından verilecek. 356 bin 602 hane var taşınma yardımına başvuran, bunun da 232 bin 894 hanesine 15 bin liralık ödemeler yapıldı, yapılmaya devam edecek. Şu ana kadar 512 bin vatandaşımız kira yardımına başvurdu, değerlendirmeler yapılıyor bunlar da diğer yardımlar gibi hesaplarına aktarılmış olacak."

- "Şu ana kadar kurulumu biten konteyner sayısı 21 bin"

Vatandaşların barınma sorunuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Şu ana kadar deprem bölgesindeki vilayetlerimizde ve ilçelerimizde planlanan konteyner alanı 239, planlanan konteyner sayısı ise 115 bin 585, yani 115 bin 585 aile buralarda barındırılabilecek. Şu an kurulumu biten konteyner alan sayısı 23, şu ana kadar kurulumu biten konteyner sayısı ise 21 bin, konteynerde barınmaya başlayan kişi sayısı ise 85 bin. Şu ana kadar, AFAD ve STK'ler tarafından dağıtımı yapılan ve kurulan çadır sayısı 433 bin 536 ve çadır kent sayısı ise 354. Günlük sıcak yemek dağıtımı ise Malatya'da 481 bin sıcak yemek, tüm bölgede ise 3 milyon 882 bin sıcak yemek dağıtılıyor. Yine bölgede 4 milyon ekmek dağıtılıyor, Malatya'da ise 260 bin ekmek dağıtılıyor. "

(Sürecek)



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