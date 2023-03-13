Malatya'daki cam fabrikasında deprem anı kameraya yansıdı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana depremlerden etkilenen Malatya'da, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki deprem anı, bir cam fabrikasındaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.



Görüntülerde fabrika binasının sarsıldığı, üretimi bitmiş ve satışa hazır halde bekletilen çok sayıda cam ürünün devrilerek kırıldığı görülüyor.

Binasında hasar bulunmayan fabrikanın üretimine devam ettiği öğrenildi.









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