Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da esnaf işlerinin canlanmasını bekliyor

MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da bir süre önce yeniden kepenk açan esnaf, işlerinin canlanmasını bekliyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde kasaplık yapan Ali Türker, AA muhabirine, istedikleri düzeyde satış olmamasına rağmen hallerine şükrettiklerini söyledi.

Mahalle nüfusunun depremin ardından azaldığını belirten Türker, "Binlerce şükürler olsun. Çevremizden alışveriş yapanlarla idare ediyoruz. Genellikle lahmacun, köfte ve tava çeşitleri yaparak satıyoruz. Talep geliyor, neredeyse bizi boş bırakmıyorlar desem yeridir. Çok şükür, devletimize Cenabı Allah zarar ziyan vermesin. Bu büyük bir afet." diye konuştu.

Pide ustası Orhan Demir de durumlarına şükrettiklerini dile getirerek, "Deprem nedeniyle buradan giden çok insan oldu. Depremin ilk zamanlarında iş hiç yoktu. Şu an hamdolsun iyi. Lahmacun, peynirli, yumurtalı ekmek, çörek, börek satıyoruz. Sadece hizmet etmek istiyoruz, parasından değil. Yeter ki insanlar mağdur olmasın diye çalışıyoruz." dedi.

- "Eski günlere dönmek istiyoruz ama zaman gerekiyor"

Manav Ayhan Aydoğan da depremden etkilendiklerini belirterek, "Hayat devam ediyor, mecburen çalışmalıyız. Memleketimizi bırakıp gitmiyoruz, çalışıyoruz. Burada elimizden ne geliyorsa memleketimiz için yapacağız. Depremden sonra kapalı kaldık. Eski günlere dönmek istiyoruz ama zaman gerekiyor." ifadesini kullandı.

Müşterilerine yöresel lezzetler sunan kebap ustası Hamza Maden de depremde iş yerinin zarar gördüğünü, bu sebeple Gülümser Caddesi'nde yeni yerlerinde hizmet verdiklerini söyledi. Maden, şunları kaydetti:

"Hayata kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Deprem herkes gibi bizi de etkiledi. Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle insanlar halen tedirgin. Çevremizdeki diğer esnaf arkadaşlar da Ramazan Bayramı'ndan sonra dönmeyi düşünüyor. Burada da zaten çok kalan yok. Apartmanların neredeyse hepsi boş. Ne kadar yetiştirebilirsek, ne yapabilirsek çalışıyoruz."





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