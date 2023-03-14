Malatya Valiliğinden, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği iddialarıyla ilgili açıklama:

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MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddiaların paylaşıldığı anımsatılarak, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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