Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar polis gözetiminde muhafaza ediliyor

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK/OKAN COŞKUN - Malatya'da, depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılan kasa ve değerli eşyalar polis gözetiminde 7/24 korunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazı kaldırılırken bulunan çok sayıda çelik kasa, para, altın, değerli eşyayla tapu, çek ve senet gibi önemli evraklar, ekiplerce tutanakla kayıtlara geçiriliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan eşya teslim merkezlerinde değerli eşyalar tutanakla kabul ediliyor. 24 saat güvenlik kameralarınca izlenen merkezde polisler de nöbet tutuyor.

- Şu ana kadar 90 çelik kasa bulundu

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkazdan çıkarılan 800 parça değerli eşya, 50 silah, 90 kasa polis ekiplerince muhafaza ediliyor. Polisler, kendilerine ulaştırılan malzemelerin yanı sıra daha fazla kişinin eşyasını bulabilmek için yıkıntılardaki incelemelerini sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunması için işlemler titizlikle yürütülüyor.

Merkezde çelik kasa, altın, değerli kağıt, pasaport, silah ve cep telefonu gibi eşyalar depremzedelerin beyanında şüpheye yer olmayacak şekilde Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde sahiplerine teslim ediliyor.





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