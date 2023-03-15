Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar polis gözetiminde muhafaza ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar polis gözetiminde muhafaza ediliyor

AA

Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar polis gözetiminde muhafaza ediliyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK/OKAN COŞKUN - Malatya'da, depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılan kasa ve değerli eşyalar polis gözetiminde 7/24 korunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazı kaldırılırken bulunan çok sayıda çelik kasa, para, altın, değerli eşyayla tapu, çek ve senet gibi önemli evraklar, ekiplerce tutanakla kayıtlara geçiriliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan eşya teslim merkezlerinde değerli eşyalar tutanakla kabul ediliyor. 24 saat güvenlik kameralarınca izlenen merkezde polisler de nöbet tutuyor.

- Şu ana kadar 90 çelik kasa bulundu

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkazdan çıkarılan 800 parça değerli eşya, 50 silah, 90 kasa polis ekiplerince muhafaza ediliyor. Polisler, kendilerine ulaştırılan malzemelerin yanı sıra daha fazla kişinin eşyasını bulabilmek için yıkıntılardaki incelemelerini sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunması için işlemler titizlikle yürütülüyor.

Merkezde çelik kasa, altın, değerli kağıt, pasaport, silah ve cep telefonu gibi eşyalar depremzedelerin beyanında şüpheye yer olmayacak şekilde Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde sahiplerine teslim ediliyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin konteyner isteği
YEREL HABERLER Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin ...
Malatya Valiliğinden, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği iddialarıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Malatya Valiliğinden, bir derneğe ait aşevinin ...
Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı
YEREL HABERLER Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent ...
Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı
YEREL HABERLER Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen ...
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ...
Malatya'da kaza: 1 yaşındaki Züleyha ile dedesi öldü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kaza: 1 yaşındaki Züleyha ile dedesi öldü, ...
Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da esnaf işlerinin canlanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da esnaf ...
Deprem anında boşaltılan evlerin açık kalan lambaları hala yanıyor
YEREL HABERLER Deprem anında boşaltılan evlerin açık kalan lambaları ...
Depremzede öğrenciler "Mehmetçik Okulu"yla geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Depremzede öğrenciler "Mehmetçik Okulu"yla geleceğe ...
Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere taşınmasını istiyorlar
YEREL HABERLER Depremde yıkılan mahallelerinin başka yere ...
Malatya'da kamyonet beton menfeze çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da kamyonet beton menfeze çarptı, 2 kişi ...
Depremi fırsat bilen hırsızların, cep telefonlarını çalması kamerada
YEREL HABERLER Depremi fırsat bilen hırsızların, cep telefonlarını ...
Malatya'daki cam fabrikasında deprem anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'daki cam fabrikasında deprem anı kameraya ...
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da ...
Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar ...
İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'da konuştu: (1)
Malatya'da depremde boşaltılan evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde boşaltılan evlerden hırsızlık ...
Dükkanını yeniden açabilmek için molozun içinde aletlerini arıyor
YEREL HABERLER Dükkanını yeniden açabilmek için molozun içinde ...
Meddah Amca geveze kuklalarıyla depremzede çocukları güldürüyor
YEREL HABERLER Meddah Amca geveze kuklalarıyla depremzede çocukları ...
Malatya'da kayısı ağaçları sıcak havanın etkisiyle erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı ağaçları sıcak havanın etkisiyle ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş ...
Türk Kızılay gönüllüleri Malatya'daki depremzede çocuklara moral aşılıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay gönüllüleri Malatya'daki depremzede ...
İtfaiyecilerin depremin ardından hayat kurtarma mücadelesi telsiz anonslarında
YEREL HABERLER İtfaiyecilerin depremin ardından hayat kurtarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.