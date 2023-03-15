Turgut Özal Tıp Merkezi'nin depremzede doktorları kemik iliği nakillerine ara vermedi

MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, afetin meydana geldiği 6 Şubat'tan sonra 15 hastaya kemik iliği nakli yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 2010'dan bu yana gerçekleştirilen, kan kanseri ve kan hastalıklarının tedavisinde önemli yeri olan kök hücre ve kemik iliği nakilleri depremin ardından da devam ediyor.

Bu yıl 33 hastayı sağlığına kavuşturan doktorlar, depremlerden sonra 15 hastaya nakil gerçekleştirdi.

Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, depremlerden bölgede bulunan hastaların da etkilendiğini söyledi.

Nakillere durmadan devam ettiklerini aktaran Erkurt, şunları kaydetti:

"Biz burada depremden sonra 15 kemik iliği nakli yaptık. Bu yılın başından itibaren toplam 33 nakil yaptık. Depremden sonra yaptığımız nakiller çok zor nakillerdi. Akraba dışı nakiller dediğimiz en zor nakiller yapıldı. Devam ediyoruz, şu an hastanemiz sağlam durumda, personelimiz yeterli. Dört öğretim üyemiz, uzman doktorumuz çalışmaya devam ediyor."

- "Nakiller deprem sonrasında da hızla devam etmektedir"

Nakillerin kan kanseri tedavisindeki yerini anlatan Erkurt, şu bilgileri verdi:



"Erkenden başlayıp tedavi etmemiz lazım. Bu işin tam çözümü kemik iliği nakli. Deprem oldu diye kendimiz de bir kenara çekilip onları kenarda bırakamayız. Biz bu tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın tedavileri aksamasın diye, hayata devam etsinler diye kendimiz de depremzede olduğumuz halde çalışmaya devam ettik ve ediyoruz. Kemik iliği nakilleri depremden önce olduğu gibi sonrasında da hızla devam etmektedir. Öncesine göre eksilmemiz yok."

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