Malatya'da çocuk ve gençler depremin etkilerinden bilim, sanat ve sporla uzaklaşıyor

MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, çocukları ve gençleri depremin olumsuz atmosferinden uzak tutabilmek amacıyla çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, AA muhabirine, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde kurulan konteyner kentteki yaklaşık 500 çocuk ve gence, eğitim yoluyla ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların bu süreçte sosyal destek eğitimine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Doğan, çalışma kapsamında hasarlı gençlik merkezlerindeki malzemelerin konteyner kentte oluşturulan alana getirildiğini belirtti.

Doğan, yaklaşık 370 metrekarelik prefabrik yapı içerisinde yer alan merkezde inovasyon atölyesi, bilgisayar salonu, müzik ve resim atölyeleri, akıl ve zeka oyunları ile el sanatları gibi farklı branşlarda eğitimler verdiklerini kaydetti.

Merkezden faydalanabilmeleri için afetzedeleri ziyaret ettiklerini aktaran Doğan, "En büyük sıkıntımız ders çalışma alanının olmamasıydı. Bundan dolayı en büyük alanı kitap kafe yaptık. 200 metrekarelik iki konteynere masa tenisi, langırt salonu düşünüyoruz. Bakım aşamasındaki yerde de curling ve dart salonları yapılacak. Gençlik merkezimizde sistem oturdu. Şimdi spor alanlarını belirliyoruz." diye konuştu.

- "Gençlere ve çocuklara terapi faaliyetleri yaptırıyoruz"

Doğan, çocuklarla psikolog ve sosyologların da iletişime geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Uzman eğitmenler nezaretinde gençlere ve çocuklara terapi faaliyetleri yaptırıyoruz. Şu an halen sarsıntılar olması nedeniyle şok var. Mutlulukları için bu çalışmalar değer. Büyükler barınma sağlayabilir ama çocukların psikolojik olarak düzelebilmeleri için spor ve eğitsel oyunlar, kültürel faaliyetler şart."

Konteyner kentte 5 bine yaklaşan nüfusun kısa zamanda 10 bini geçmesini beklediklerine değinen Doğan, "Merkezimizden daha fazla çocuğun yararlanabilmesi için tanıtımlar yapıyoruz. Aynı zamanda yeni hocalarımızı da belirliyoruz. Bu süreçte yaralanan veya evi ağır hasar alan hocalarımız da oldu." ifadesini kullandı.

Doğan, branş sayısının artırılacağını ve merkezin çocuklara en iyi şekilde faydalı olacağını aktardı.



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