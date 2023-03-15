DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, depremden etkilenen Malatya'da açıklamada bulundu:

MALATYA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bir an evvel devletin yetkili kurum ve kuruluşları öncülüğünde acıları dindirmeli, yaraları sarmalıyız." dedi.

Depremlerden etkilenen Malatya'ya temaslarda bulunmak üzere gelen Uysal, Arpacı Sokağı'nda yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle çok sayıda insanın hayatının etkilendiğini ve düzeninin bozulduğunu söyledi.

Uysal, "Halen insanlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını görüyoruz. En küçük eleştiriyi kendilerine karşı adeta bir varlık, yokluk meselesi olarak değerlendirmek yerine, yönetenler bir an evvel vatandaşımızın çok sistematik problemi var, bunlara cevap üretmesini bekliyoruz. Biz de Ankara'da bunları dillendireceğiz." ifadesini kullandı.

Depremden etkilenen insanların endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Boyutuyla milyonlarca insanımız etkilendi. Pek çok yerde hayatın durduğunu görüyoruz. Malatya'dan özellikle ifade etmek isterim ki ben tahmin ettiğimden daha kötü bir tabloyla, daha fazlasıyla karşı karşıya kaldım. Ticaretin durduğu, insanların ve pazarın durduğu bir hal var. Kış günü insanlar başka alanlara sığınmış, etrafta Elazığ'dan başlayarak diğer yerleşim alanlarına sığınmış ama Malatya merkezde gördüğümüz tabloyla bir büyük üzüntü ve acıyla karşı karşıyayız. Bir an evvel tüm milletimiz, bütün unsurlarımızla beraber, elbette devletin yetkili kurum ve kuruluşları öncülüğünde sevk ve idare ederek, bu meselenin üstüne giderek acıları dindirmeli, yaraları sarmalıyız."

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