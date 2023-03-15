Erzincan'dan gelen müftülük personeli depremzedeleri yalnız bırakmıyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, Erzincan İl Müftülüğü görevlileri, afetzedelerin yardımına koşuyor.

Müftülük personeli, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin ilk günlerinden itibaren ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler, gençlere ve çocuklara yönelik kent genelinde faaliyetlerde bulunuyor.

Ekipler, manevi rehberliğin yanı sıra gıda kolisi, yakacak, çocuklara şeker ve oyuncak sağlıyor.

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, depremin ilk gününden itibaren Doğanşehir'de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Depremin ilk günlerinde cenaze defin işlerinde yer aldıklarını aktaran Gül, "Doğanşehir ve mahallelerinde ihtiyacı olan aileler tespit edildi. Aşevimiz 34 gündür burada günlük 1000 kişiye yemek çıkarmaktadır. İnşallah ramazan ayında iftar hizmetinde bulunmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada vatandaş ve asker iş birliğiyle 30 bin ekmek çıkarılıyor. Depremzede kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız da 17 bin personelle sahada çalışmalarını yapıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.