Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde 66 caminin ağır hasar gördüğü bildirildi.

Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde 66 caminin ağır hasar gördüğü bildirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler ilçedeki cami ve minarelerin kısmen yıkılmasına ve zarar görmesine neden oldu.

İlçe kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Hacı Tunç Cami, yaşanılan depremlerde en çok zarar gören ibadethane oldu. Caminin minare, minber ve mihrabı yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede caminin ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Müftülükten alınan bilgine göre, ilçe genelinde 66 cami ve 30 minare depremlerde hasar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay gönüllüleri, onardıkları öğretmenevi yemekhanesinde günde 15 bin kişilik yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri, onardıkları öğretmenevi ...
Malatya'da depremde ağır hasar alan bina kendiliğinden çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ağır hasar alan bina ...
3 yaşındaki Devran, ailesinin; onlar da komşularının hayatını kurtardı
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Devran, ailesinin; onlar da komşularının ...
GÜNCELLEME - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak ...
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ...
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu ...
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su ...
Erzincan'dan gelen müftülük personeli depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Erzincan'dan gelen müftülük personeli depremzedeleri ...
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, depremden etkilenen Malatya'da açıklamada bulundu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, depremden etkilenen ...
Malatya'da çocuk ve gençler depremin etkilerinden bilim, sanat ve sporla uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Malatya'da çocuk ve gençler depremin etkilerinden ...
Depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin kişinin kalacağı konteyner kent kuruluyor
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin kişinin ...
Turgut Özal Tıp Merkezi'nin depremzede doktorları kemik iliği nakillerine ara vermedi
YEREL HABERLER Turgut Özal Tıp Merkezi'nin depremzede doktorları ...
Malatya'da enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor
Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutların fazlası depremzedelere verilecek
YEREL HABERLER Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutların ...
Bakan Ersoy, sağanaktan etkilenen Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, sağanaktan etkilenen Doğanşehir ...
Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar polis gözetiminde muhafaza ediliyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar polis gözetiminde ...
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin konteyner isteği
YEREL HABERLER Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin ...
Malatya Valiliğinden, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği iddialarıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Malatya Valiliğinden, bir derneğe ait aşevinin ...
Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı
YEREL HABERLER Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent ...
Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı
YEREL HABERLER Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen ...
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ...
Malatya'da kaza: 1 yaşındaki Züleyha ile dedesi öldü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kaza: 1 yaşındaki Züleyha ile dedesi öldü, ...
Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da esnaf işlerinin canlanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da esnaf ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.