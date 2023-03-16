Kızılay gönüllüleri, onardıkları öğretmenevi yemekhanesinde günde 15 bin kişilik yemek hazırlıyor

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki öğretmenevi yemekhanesini gönüllülerle tamir eden Türk Kızılay ekipleri, günlük 15 bin kişilik yemek çıkarıyor.

Yemekhanede hijyen ve kalori kurallarına uyularak her gün 3 öğün yemek hazırlanıyor.

Türk Kızılay Sancaktepe Şube Başkan Yardımcısı Yücel Atasoy, AA muhabirine, depremin ardından bölgeye geldiklerini ve Doğanşehir'in yemek problemini çözmek için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Depremlerde hasar gören öğretmenevinde gerekli izinleri aldıktan sonra tadilat işlerine başladıklarını belirten Atasoy, "Buranın çatısı çökmüştü. Soğuk hava depoları çalışmıyordu, ocaklarında problem vardı. 1,5 günde tadilatını yaptık. Gerçekten buradaki arkadaşlara, ekibe çok teşekkür ediyoruz. Çok özverili bir ekibimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Biz kendilerine minnettarız." dedi.

Atasoy, yemekhanenin tamir edilmesinin ardından daha önce 13 farklı noktada çıkarılan yemeklerin tek merkezde yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burayı günde 15 bin kişiye yemek verebilecek hale getirdik. Hijyen kurallarına uygun soğuk hava depoları ve kileri yaptık. Aktif olarak 8 günden beri bu bölgede yemek veriyoruz. Kızılay bölgenin tek yemek veren kurumu oldu. Zaten buranın kendi aşçıları vardı. Onlar da depremzedeydi ama sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Şu anda gelip işlerinin başına geçtiler. Buradaki insanların tamamı depremzede. İlçede sağlam bir yer kalmadı. Hepsiyle burada tekrar bir araya gelerek çalışmaya başladık."

Yemekhanede bulaşıkçı, aşçı ve dağıtıcısıyla 15 kişinin çalıştığını aktaran Atasoy, her gün sıcak ve sağlıklı yemekleri depremzedelere ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.





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