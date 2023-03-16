Malatya'da depremde ayakta kalan TOKİ konutlarına 100 metre mesafedeki bina ise yıkıldı

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MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Bostanbaşı TOKİ konutları ayakta kalırken konutlara 100 metre mesafedeki bina ise yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 2021 yılında yapımı tamamlanan Bostanbaşı TOKİ konutları Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağlam kaldı.

Bloklar halinde zemin artı 5 kat olarak inşa edilen konutlara 100 metre mesafedeki 9 katlı bir bina ise depremlerde tamamen yıkıldı. Bu yapının yanındaki binalar da ağır hasar aldı.

Depremin ardından TOKİ konutlarında yaşayanların evlerinde günlük hayatlarına devam ettikleri görüldü.

Yakınca Mahallesi'nde yıkılan ve ağır hasar alan binalar ile yakınlarındaki sağlam kalan TOKİ konutları dron ile görüntülendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, AA muhabirine, aynı zemin özelliğine sahip alanlarda inşa edilen binaların depremler sırasında taşıyıcı sistem özellikleri, temel tipi ve mühendislik hizmetine bağlı olarak farklı hasarlara maruz kalabileceğini belirtti.

Depremden etkilenen illerde TOKİ tarafından tünel kalıp sistemi ve radye temel kullanılarak inşa edilen betonarme binaların neredeyse tamamının hasar almadığına dikkati çeken Altunışık, aynı bölgedeki bazı yapıların ağır hasar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Altunışık, daha önceki depremlerde yaptıkları tespitlerde, bazı bölgelerdeki yapıların birçoğunun tek bir zemin etüt raporu kullanılarak projelendirildiğini, değişebilecek zemin profilinin dikkate alınmadığını ve bunun oldukça hatalı bir yöntem olduğunu ifade etti.

- Detaylı zemin etüt çalışması yapılmalı

TOKİ'nin inşa ettiği binalarda kullandığı tünel kalıp sisteminin klasik betonarme binalara göre çok daha iyi bir yapısal davranış sergilediğini vurgulayan Altunışık şunları kaydetti:

"Doğru bir zemin etüt çalışmasının sonrasında binanın temel sisteminin de uygun şekilde projelendirilmesi deprem güvenliği açısından kritik öneme sahip. TOKİ, inşa edeceği binaların bulunduğu zeminlerde detaylı etüt çalışmaları yaparak gerekli ise zemin iyileştirmesi yapmakta veya yer seçimini tekrar değerlendirmektedir ayrıca bina temel sistemini radye temel olarak seçerek bu tip hasarların oluşmasını engellemektedir. Binanın herhangi bir zemin problemi olmadan toptan göçme yaşaması taşıyıcı sistem özelliklerine bağlıdır."

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