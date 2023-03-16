Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Battalgazi ilçesinde "acil öncelikli" kararı bulunan binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.



Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 6 katlı apartman için de hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alındı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı yıkım, iş makinelerinin çalışmasıyla kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları, apartmanda oturan vatandaşlar da takip ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.