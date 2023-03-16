Malatya'da hasar gören BİK binasına yeni çalışma alanı verilmesi için protokol imzalandı

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, binası hasar gören Basın İlan Kurumu'na (BİK) yeni çalışma alanı verilmesi için protokol imzalandı.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, depremlerde 2 şubelerinin yıkıldığını söyledi.

Hatay'da bulunan şubelerinin Adana'ya Kahramanmaraş'taki şubelerini ise Gaziantep'e bağladıklarını, çalışanlarını da ona göre dizayn ettiklerini anlatan Erkılınç, "Herkese geçmiş olsun, ölenlere Allah rahmet eylesin. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüşerek bir yer istedik. Gürkan'a 'Malatya'yı kaybetmek istemiyoruz. Personelimizin çalışacağı bina kalmadı.' dedik. O da 'Ben size bir yer tahsis edeceğim. Siz de Malatya'ya yakışır prefabrik bir binayı yapabilirsiniz' dedi. Biz de yapacağız." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Malatya'daki basın mensuplarının çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

Basın mensuplarının yanında olduklarını belirten Gürkan, "Onların önündeki engelleri aşmak için gayret ettik. Yerel basına da kendi ölçütlerimiz içerisinde destek vermeye çalıştık. Şu an da yerel basının ayakta durması lazım. Basın ayağa kalkmadan şehri ayağa kaldıramayız. Bu protokolün de basın mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Erkılınç ve Gürkan tarafından yeni çalışma alanı verilmesi için protokol imzalandı.





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