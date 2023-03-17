Meslek lisesiler Malatyalı depremzedeler için güneş enerjisi bankları kurdu

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MALATYA (AA) - Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da afetzedelerin kullanımı için güneş panelleriyle elektrik üreten 100 bankın kurulumunu yaptı.



Depremzedeler için bugüne kadar Hatay'da 200, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 200 güneş panelli bank kuran öğrenciler, Malatya'daki afetzedeler için de 100 bankın montajını Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde tamamladı.

Afetzedelerin açık alanda dinlenirken telefon ve tabletlerini şarj etmesine olanak sağlayan, gece de ışıklandırma yapan banklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Lise müdürü Mustafa Aydın, AA muhabirine, depremden sonra insanların ihtiyaçlarına yönelik neler yapabileceklerini görüştüklerini, bölgenin acil ihtiyaçları arasında yer alan enerji konusuna çözüm bulmak üzere bir tasarım yaptıklarını söyledi.



Bu tasarımı hızlı şekilde üretime geçirdiklerini, depremden etkilenen iller için 500 bank kurulumunu tamamladıklarını aktaran Aydın, "Enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurduğumuz banklarımız, üzerlerinde bulunan güneş enerjisi panelleri vasıtasıyla cep telefonu, tablet ve taşınabilir şarj aletleri için USB girişiyle kullanılacak. Bunların da ikisi hızlı şarj, diğer ikisi de normal şarj yapıyor. Bu şekilde bölgedeki insanların acil enerji ihtiyaçlarını gidermiş olacağız." dedi.

10. sınıf öğrencisi Nur Eyşan Aykayaoğlu ise yenilenebilir enerji üzerine eğitim aldıkları için enerji panelleri sayesinde bölgedeki insanlara yardım etmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Okulda geliştirdikleri taşınabilir şarj aletlerini de Malatya'ya getirdiklerini belirten Aykayaoğlu, "Bundan önce enerji banklarının montajını yaptığımız yerlerde insanlar mutlulukla karşıladılar. Çünkü tablet veya telefon için şarj çok önemli." diye konuştu.

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