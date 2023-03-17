Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 9 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheliler M.K, M.G, A.E, H.M, F.S. ve M.E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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