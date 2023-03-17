Enkazdan çıkardığı dikiş makinesiyle çadırda yeni iş yerini kurdu

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Malatya'da 16 yıldır terzilik yapan Mehmet Güneş, depremlerde yıkılan iş yerinin enkazından çıkardığı dikiş makinesiyle 2 metrekarelik çadırında afetzedelere hizmet veriyor.

Kent merkezinde Yeni Cami karşısındaki Pamukhan'da terzilik yapan 45 yaşındaki Güneş'in dükkanı depremde yıkıldı.

Enkazdan kendi imkanlarıyla dikiş makinesi ve bazı malzemelerini çıkarmayı başaran Güneş, Kent Meydanı'nda kendi imkanlarıyla kurduğu çadırı terzihane olarak hizmete açtı.

Güneş, AA muhabirine Malatya'da 2007'den bu yana mesleğini yaptığını, ilk depremde az hasar alan iş yerinin ikinci depremde yıkıldığını söyledi.

Enkazdan makinasını kurtarmayı başardığını, bazı malzemelerinin ise yıkıntının arasında kaldığını aktaran Güneş, "Buna da şükür diyoruz, geldik burada hizmete, terziliğe devam ediyoruz. Evde oturmakla olmuyor. Herkes bu memleketi bırakıp gitse ne olacak. 'En iyisi gidelim bir şeyler yapalım' dedim. Bizim de insanlara faydamız olsun. İnsanların söküğünü dikiyoruz. Millet parasıyla iş yaptırdığı halde bize dua ediyor. O bize yeter. Günde 50-100 kişi söküğünü diktirmek için geliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanlara destek olmak için her şartta elinden geleni yapmaya çalışacağını dile getiren Güneş, "Çadırda kalıyoruz. Ev az hasarlıydı ama bu ikinci depremde biraz daha hasar aldı. Çocuklar korkuyor, eve girmiyorlar. Burada da terziliğe devam edeceğiz. Yani devlet bize bir yer, konteyner verirse şehre hizmete devam edeceğiz. Depremzedeleri, buraları bırakmayacağız." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.