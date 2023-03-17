Konteyner kentteki kadınlar örgüyle, çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

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MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte kalan depremzede kadınlar örgü örerek, çocuklar da oyun oynayarak felaketin izlerini silmeye çalışıyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca konteyner ve çadır kentlerde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu.

Doğanşehir'deki konteyner kentte açılan merkezde çalışmalarına devam eden Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 4 Mart'tan bu yana kadın ve erkek usta öğreticilerden oluşan 7'şer kişilik ekiplerle afetten etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmaya yardımcı oluyor.

"Birlikte güçlüyüz, birlikte üretiyoruz" sloganıyla planlanan eğitimlerde, depremzede kadınlara şiş ve tığ örücülüğü, basit dikiş teknikleri, kartlı dokuma, el nakışı öğretiliyor.

Projeyle bölgenin ve vatandaşların birincil ihtiyaçlarına yardımcı olunurken, diğer yandan da el işi uğraşıyla depremzedelerin afetin psikolojik etkilerinden uzaklaşması amaçlanıyor.

Eğitimler esnasında kullanılan yün iplik, şiş, tığ, boncuk, boya kalemleri, el işi kağıtları, keçe ve parça kumaş gibi malzemeler, Sivaslı hayırsever kadınların bağışlarıyla desteklenirken, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü depremzedelerle hayır sahiplerini bir araya getirerek yapılan hayırları birinci elden bölgeye ulaştırıyor.

Bunun yanında çocuklara yönelik de hikaye okuma, karakalem, ip baskı, ebru ve birçok yarışma etkinlikleri düzenlenerek gerekli destek sağlanıyor.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde halk bilimci olarak çalışan İlteriş Yıldırım, AA muhabirine, depremzedelere eğitim vermek için bölgede bulunduklarını söyledi.

Eğitimlerin genelde dikiş, nakış ve örgü alanlarında verildiğini, çocuklara yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu eğitimler genelde depremzedelerin ihtiyaçları doğrulusunda veriliyor. Onun dışında çocuklara verdiğimiz eğitimlerde masal anlatma, hikaye okuma, farklı boyama teknikleri ve oyunlar oynuyoruz. Eğitimler sırasında yaraları sarmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. 'Birlikte güçlüyüz, birlikte üretiyoruz' sloganıyla Sivas'tan yola çıktık. Eğitimlerimiz devam ediyor ve yaraları sarmaya çalışıyoruz."

Depremzedelerden 41 yaşındaki Hilal Bakırhan, evleri depremde yıkıldığı için konteynerde kaldıklarını söyledi.

Burada herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu ve sürekli moral verildiğini aktaran Bakırhan, şöyle devam etti:

"Onların sayesinde bir nebze kafamız dağılıyor. Allah onlardan razı olsun. Yardımcı oluyorlar, eksiklerimiz varsa tamamlıyorlar. Rabb'im devletimize zeval vermesin. Sahip çıktılar, eksik hiçbir şeyimiz yok. İnşallah zamanla biz de iyi olacağız. Milletimizden Allah razı olsun. Hepsi bize yardım etti, kucak açtı."

58 yaşındaki Göker Kesik ise hocaların burada kendilerine el işi yaptırdığını, morallerini düzeltmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklarla ve kadınlarla hocaların ilgilendiğini belirten Kesik, "Ama kafa boşalmıyor. Dünyayı da getiriyorlar. Bir yerde gene patlak veriyoruz. Olmuyor. Sağ olsunlar. Yine morallerimiz düzeliyor. Çok zor. Allah bizlere yaşattı, kimselere yaşatmasın." dedi.

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