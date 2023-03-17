Konteyner kentteki kadınlar örgüyle, çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konteyner kentteki kadınlar örgüyle, çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

AA

Konteyner kentteki kadınlar örgüyle, çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte kalan depremzede kadınlar örgü örerek, çocuklar da oyun oynayarak felaketin izlerini silmeye çalışıyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca konteyner ve çadır kentlerde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Destek ve Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu.

Doğanşehir'deki konteyner kentte açılan merkezde çalışmalarına devam eden Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 4 Mart'tan bu yana kadın ve erkek usta öğreticilerden oluşan 7'şer kişilik ekiplerle afetten etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmaya yardımcı oluyor.

"Birlikte güçlüyüz, birlikte üretiyoruz" sloganıyla planlanan eğitimlerde, depremzede kadınlara şiş ve tığ örücülüğü, basit dikiş teknikleri, kartlı dokuma, el nakışı öğretiliyor.

Projeyle bölgenin ve vatandaşların birincil ihtiyaçlarına yardımcı olunurken, diğer yandan da el işi uğraşıyla depremzedelerin afetin psikolojik etkilerinden uzaklaşması amaçlanıyor.

Eğitimler esnasında kullanılan yün iplik, şiş, tığ, boncuk, boya kalemleri, el işi kağıtları, keçe ve parça kumaş gibi malzemeler, Sivaslı hayırsever kadınların bağışlarıyla desteklenirken, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü depremzedelerle hayır sahiplerini bir araya getirerek yapılan hayırları birinci elden bölgeye ulaştırıyor.

Bunun yanında çocuklara yönelik de hikaye okuma, karakalem, ip baskı, ebru ve birçok yarışma etkinlikleri düzenlenerek gerekli destek sağlanıyor.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde halk bilimci olarak çalışan İlteriş Yıldırım, AA muhabirine, depremzedelere eğitim vermek için bölgede bulunduklarını söyledi.

Eğitimlerin genelde dikiş, nakış ve örgü alanlarında verildiğini, çocuklara yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu eğitimler genelde depremzedelerin ihtiyaçları doğrulusunda veriliyor. Onun dışında çocuklara verdiğimiz eğitimlerde masal anlatma, hikaye okuma, farklı boyama teknikleri ve oyunlar oynuyoruz. Eğitimler sırasında yaraları sarmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. 'Birlikte güçlüyüz, birlikte üretiyoruz' sloganıyla Sivas'tan yola çıktık. Eğitimlerimiz devam ediyor ve yaraları sarmaya çalışıyoruz."

Depremzedelerden 41 yaşındaki Hilal Bakırhan, evleri depremde yıkıldığı için konteynerde kaldıklarını söyledi.

Burada herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu ve sürekli moral verildiğini aktaran Bakırhan, şöyle devam etti:

"Onların sayesinde bir nebze kafamız dağılıyor. Allah onlardan razı olsun. Yardımcı oluyorlar, eksiklerimiz varsa tamamlıyorlar. Rabb'im devletimize zeval vermesin. Sahip çıktılar, eksik hiçbir şeyimiz yok. İnşallah zamanla biz de iyi olacağız. Milletimizden Allah razı olsun. Hepsi bize yardım etti, kucak açtı."

58 yaşındaki Göker Kesik ise hocaların burada kendilerine el işi yaptırdığını, morallerini düzeltmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklarla ve kadınlarla hocaların ilgilendiğini belirten Kesik, "Ama kafa boşalmıyor. Dünyayı da getiriyorlar. Bir yerde gene patlak veriyoruz. Olmuyor. Sağ olsunlar. Yine morallerimiz düzeliyor. Çok zor. Allah bizlere yaşattı, kimselere yaşatmasın." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 noktada çadır ve konteyner kuruldu
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 ...
Enkazdan çıkardığı dikiş makinesiyle çadırda yeni iş yerini kurdu
YEREL HABERLER Enkazdan çıkardığı dikiş makinesiyle çadırda yeni iş ...
Malatya'da kurulan 24 konteyner sınıfta eğitim ve öğretim sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da kurulan 24 konteyner sınıfta eğitim ve ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı ...
Meslek lisesiler Malatyalı depremzedeler için güneş enerjisi bankları kurdu
YEREL HABERLER Meslek lisesiler Malatyalı depremzedeler için güneş ...
Bakan Bilgin, deprem bölgesi için asgari ücret düzenlemesine yönelik açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, deprem bölgesi için asgari ücret ...
Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için bütün tedbirleri alıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için ...
Malatya'da hasar gören BİK binasına yeni çalışma alanı verilmesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Malatya'da hasar gören BİK binasına yeni çalışma ...
Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için bütün tedbirleri alıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde normalleşme için ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya'da ...
Malatya'da ağır hasarlı 7 katlı bina kendiliğinden çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 7 katlı bina kendiliğinden ...
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ...
Deprem olunca ertelediği kemik iliği nakli bir ay sonra başarıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Deprem olunca ertelediği kemik iliği nakli bir ay ...
Malatya'da depremde ayakta kalan TOKİ konutlarına 100 metre mesafedeki bina ise yıkıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ayakta kalan TOKİ konutlarına 100 ...
Kızılay gönüllüleri, onardıkları öğretmenevi yemekhanesinde günde 15 bin kişilik yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri, onardıkları öğretmenevi ...
Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
YEREL HABERLER Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide ...
Malatya'da depremde ağır hasar alan bina kendiliğinden çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ağır hasar alan bina ...
3 yaşındaki Devran, ailesinin; onlar da komşularının hayatını kurtardı
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Devran, ailesinin; onlar da komşularının ...
GÜNCELLEME - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak ...
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ...
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu ...
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su ...
Erzincan'dan gelen müftülük personeli depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Erzincan'dan gelen müftülük personeli depremzedeleri ...
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, depremden etkilenen Malatya'da açıklamada bulundu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, depremden etkilenen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.