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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da sağanak etkili oldu

AA

Malatya'da sağanak etkili oldu

MALATYA (AA) - Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri yüzünden bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'ndeki derede ise yer yer taşkın oluştu, yollarda çöküntü meydana geldi.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri de su altında kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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