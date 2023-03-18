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MALATYA (AA) - Malatya ve Şanlıurfa'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe gelen aileler ve protokol üyeleri dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Daha sonra Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile şehit ve gazi aileleri tarafından mezarlara karanfil bırakıldı.

Darende ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki törene, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, çelenk sunma merasiminin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.



- Şanlıurfa

Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, anıta çelenk sundu.

Saygı atışı yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar sonrası şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, dua edildi.





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