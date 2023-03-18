Malatya'da sağanak etkili oluyor

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MALATYA (AA) - Malatya'da sağanak etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde aralıklarla etkisi devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.





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