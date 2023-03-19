Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Kentte tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkımı, yağışa rağmen ara verilmeden sürdürülüyor. Ekipler, enkaz kaldırma işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalarda çok sayıda iş makinesi kullanılıyor.

Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıyor.

Bazı vatandaşlar evlerindeki eşyalarını taşımaya devam ediyor.

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