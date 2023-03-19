Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mutlu L. (25) yönetimindeki 07 NBZ 92 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Yakup L. (23) ve Turgay L. (22) yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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