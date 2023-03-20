Ördüğü bereler depremzede çocukları ısıtıyor

MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - İstanbul'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Rezan Bellisoy, afetzede çocuklar için ördüğü 20 bereyi deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

İstanbul'da yaşayan Bellisoy, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da televizyondan gördüğü afetzede çocuklara yardımda bulunmak istedi.

"En iyi bildiğim iş" dediği örgü örmeye başlayan Bellisoy, kısa süre içerisinde 20 bere ördü.

Geçen yıl ördüğü bereleri Hakkari'de görevli askerlere gönderen Bellisoy, bu yıl ördüğü 20 bere ve içerisine mektup yazarak koyduğu kutuyu kargoyla afetzede çocuklar için Malatya'ya gönderdi.

- "Bu masalın en güzel kahramanı sizlersiniz"

Rezan Bellisoy ve kızları, bereleri gönderdikleri kutunun içerisine ise "Gökkuşağından bir sürü renk topladık, torbalarımıza doldurduk, sonra onları yumak yapıp annemize verdik. Annemiz sevgisini renklerle karıştırıp bir masal anlattı bize ve bu masalın en güzel kahramanı sizlersiniz. Şapkalarınızı güle güle giyin, üşümeyin." yazılı mektup koydu.

Berelerin dağıtıldığı afetzede çocuklar da kendilerine bere gönderen Rezan teyzelerine video çekerek teşekkür etti.

Rezan Bellisoy, AA muhabirine, örgü örme işini çok sevdiğini, afetzede çocukları görünce bir şeyler yapmak istediğini dile getirdi.

Bellisoy, "Televizyondan depremden etkilenen çocukları gördüm. Neden çocuklara örgü örüp göndermeyeyim diye düşündüm. Ördükten sonra da gönderdim. Mutlu olduklarını görünce ben de mutlu oldum. Yanaklarından öpüyorum, hep böyle gülsünler inşallah."dedi.

- "Video çekip teşekkür ettik"

Bereleri teslim alan Fırat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahar Atlar da Rezan Bellisoy'un bir arkadaşının vasıtasıyla kendisine ulaştığını, çocuklara atkı bere göndermek istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.

Atlar, "Biz de onu kırmadık çünkü yüce gönüllülük yapmış. Ürünleri bana gönderdi teslim aldım ve çocuklara dağıttım. Teyzemiz bizi duygulandıran bir mektup da yazmış. Çocuklarımız deprem bölgesinde üşümesin benim de bir katkım olsun diye mektup göndermiş. Biz de video çekip teşekkür ettik. Gerçekten zorlu bir süreç yaşıyoruz. Çocuklar çok daha fazla etkileniyor. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bereyi teslim alan çocuklardan 13 yaşındaki Aslı Dayan ise Rezan Bellisoy'a teşekkür ederek "çok mutlu olduk." dedi.

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