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Malatya'da bazı fabrikalar işçilerinin barınması için işletme bahçesine konteyner kurdu

AA

Malatya'da bazı fabrikalar işçilerinin barınması için işletme bahçesine konteyner kurdu

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN/OKAN COŞKUN - Malatya'da bazı fabrikalar, üretimi devam ettirmek için işçilerinin kalması amacıyla işletme bahçesine konteyner kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, fabrikaların üretimlerini sürdürebilmesi için işletmeler çalışanlarına çeşitli imkanlar sunuyor.

Bazı fabrikalar, işçilerinin konaklama sorununun çözümü için işletme bahçesine konteyner kuruyor.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem, AA muhabirine, bölgelerinde 196 işletmenin bulunduğunu söyledi.

Bölgede 17 bin 100 kişinin çalıştığını anlatan Erdem, "Depremin 3. gününden itibaren faaliyete geçen firmalar oldu. Şu an da 196 firmanın yüzde 76'sı faaliyetine devam ediyor. Şu an 7 bin 250 kişi bölgede çalışıyor. En büyük sorun barınma sorunudur. Bekar olan işçilerin barınma ile ilgili sorunları yok. Dışarıda ailesi olanlar aileleriyle kalmak istediğinden ciddi bir barınma sorunu var. Bununla ilgili bakanlığın çok ciddi çalışmaları var." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğinin koordinesinde bölgede yaklaşık 450 konteynerin kurulumunun tamamlandığını dile getiren Erdem, fabrikaların genellikle işçilerinin kalacağı yerleri ayarladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bakanlıktan 5 bin konteyner talebimiz oldu. Biz daha çok fabrika alanlarında değil de işçilerin aileleri için konteyner kentler üretme amacındayız. Ciddi anlamda çalışma var. İnşallah yüzde 50 kapasiteyle çalışan OSB, çok kısa zamanda barınmanın belli bir kısmı halledilirse yüzde 70 seviyelerine çıkacaktır."

- Çalışanlarına konteyner kurdular

Şantuk Tekstil Planlama Müdürü Alperen Doğan ise sektörde 25 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve Avrupa başta olmak üzere ABD, İngiltere gibi birçok ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti.

Firmanın depremden önce 720 kişilik kapasitesiyle çalıştığını hatırlatan Doğan, depremler sonrasında sayının yarı yarıya azaldığını, üretimlerinin bu işçilerle sürdüğünü aktardı.

Doğan, işletmelerinin hasar görmediğini, gerekli testleri yaptırdıklarını, depremin ilk gününden bu yana işçilere ve ailelerine fabrikada barınma hizmeti verdiklerini belirtti.

Tüm personelin 3 öğün yemek, çamaşır yıkama, banyo, barınma gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını, fabrika bahçesine konteyner yerleştirdiklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Malatya tekstil yönüyle çok önemli bir şehir. Amacımız, işçilerimizin, çalışanlarımızın burada hep birlikte daha güzel yarınlar oluşturabilmesi. OSB'ler tüm şehirler için çok önemli. İşçilerimizin deprem nedeniyle evleri hasarlı. Bazılarının gidecek yerleri yoktu. Çalışanlarımız için ilk başta içeride kendi fabrikamız bünyesinde yataklar kurduk. 24 konteyner kurduk. Erkek ve bayan olarak ayırdık. Yaklaşık 200 çalışanımız burada kalıyor. Biz de onlarla birlikte konteynerde kalıyoruz. Konteynerlerde ranzalar kurduk. Kıyafet dolapları, ısıtıcılarımız içerisinde yer alıyor. Toparlanmak durumundayız. Malatya'yı tekrar ayağa kaldırmak durumundayız. Çalışanlarımız da çok iyi niyetle, anlayışla, ellerinden geleni yapıyorlar. Köylerde kalacak yeri olanlara Malatya'nın neredeyse bütün ilçelerine servis imkanı sağlıyoruz."

İşçilerden Zehra Çakıl da evleri hasarlı olduğu için gidecek yerinin olmadığını ve fabrikada konteynerde kaldığını vurguladı.

Fabrika yöneticilerinin konteyner fikrinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çakıl, "Sabah kahvaltımız, öğlen ve akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğinden sonra atıştırmalıklar, yemeklerimiz, çorba olsun, yani her şeyi bize sağladılar." diye konuştu.

Hafta sonu izinlerinde de fabrikada kurulu konteynerde kaldığını ifade eden Çakıl, depremin zorluklarının kısa sürede geçmesi temennisinde bulundu.

İşçilerden Yusuf Bozkuş ise evinin ağır hasarlı olduğunu ve yıkılacağını dile getirdi.

Birkaç gün akrabalarının yanında kaldıktan sonra fabrikada kurulan konteynere geldiğini vurgulayan Bozkuş, "Her türlü imkanımız var. Barınma, yemek gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Daha güvenilir." sözlerini sarf etti.

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