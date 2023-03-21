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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı

AA

Hulusi Efendi Vakfı, Elbistan'da "Sosyal Market" açtı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesindeki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elbistan'da sosyal market kurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesindeki afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde açılan sosyal marketten, bir haftada binlerce depremzede giysi, gıda ve diğer ihtiyaçlarını giderdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, depremzedelerin TC kimlik numarasını kaymakamlık sistemine girip daha sonra gıda, hijyen, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılayabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Marketimizde yağ, baklagil, çay, şeker, tuz, bulgur, zeytin, giyim, ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemeleri var. Marketimiz, çarşı merkezinde herkesin ulaşabileceği bir noktada bulunuyor. Deprem bölgelerinde yardım ve destek çalışmalarımız artarak devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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