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Bakan Yanık, Malatya'da Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde konuştu:

AA

Bakan Yanık, Malatya'da Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde konuştu:

MALATYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremin yıkıma neden olduğu illerden bugüne kadar Bakanlık kayıtlarına 1915 refakatsiz çocuk kaydedildiğini, bunların 1718'inin ailelerine teslim edildiğini, kimliği belirlenemeyen çocuk sayısının ise 42'ye gerilediğini bildirdi.

Bakan Yanık, Malatya programı kapsamında AFAD Koordinasyon Merkezi ile Teknokent Konteyner Alanını ziyaret etti, depremzedelerin talep ve isteklerini dinledi.

Mişmiş Park Çadırkent'e geçen Bakan Yanık, Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi üyesi kadınlarla bir araya geldi, çocuklar için psikososyal destek verilen bölgeyle sosyal markette incelemede bulundu.

Ayni bağışların kabul edildiği depoyu da gezen yapan Yanık, Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ne geçerek Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve İyiliğe Uçanlar Derneği işbirliğinde özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan "mola evlerinin" açılışını gerçekleştirdi.

Buradaki konuşmasında depremde ve selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yanık, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü anımsatarak bugün melek kalpli çocuklarla birlikte olduklarını söyledi.

Engelli bireylerin aileleri için mola evlerini açtıklarını kaydeden Yanık, "Engelli kardeşlerimizin vakit geçirecekleri, uzman arkadaşlarla eğitsel faaliyetler yapabilecekleri mola evlerimizi konteyner ve çadır kentlerimizde önümüzdeki süreçte yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakanlık olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet ve acil durum hallerinde "psikososyal destek çalışmaları" ve "ayni yardım depo yönetimini sağlamak" olmak üzere iki önemli sorumlulukları olduğunu kaydeden Yanık yürüttükleri son çalışmalarla ilgili sayısal verileri paylaştı.

Yanık şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla bütün deprem bölgelerinde 11 ilde 4 bin 808 personelimizle yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaşımızla görüşme gerçekleştirmişiz. Deprem bölgesinden vatandaşlarımızın diğer illere dağıldıkları, yoğunlaştıkları yerler var. Oralarda da depremzede vatandaşlarımızın takibini yapmaya, destek mekanizmalarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Oralarda da 5 bin 213 psikososyal destek personelimizle 550 bine yakın görüşme yapmışız. Toplamda 10 bin 21 personelle yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında vatandaşımıza psikososyal destek çalışması yapmışız. Akut dönemi bitirdikten sonra inşallah önümüzdeki 2 yılı çok yoğun bir biçimde yine psikososyal destek çalışmalarıyla sürdüreceğiz.

Ayni bağış ve depo yönetimi kapsamında 3 bin 790 afet acil durum sosyal yardım personelimizle ve 641 aracımızla vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerinin temini ve kendilerine ulaştırılma sürecini devam ettiriyoruz. Halihazırda 71 ayni yardım depomuz faaliyette. Yurt dışından gelen malzemeler için gümrük kapılarına yakın noktalarda kurduğumuz 16 yurt dışı depomuz var. Toplamda 87 depoyla hizmetlerimiz devam ediyor. Bakanlık olarak bizim yönettiğimiz depolara 19 bin 99 tır malzemeyi indirmişiz. Şu an itibarıyla 203 sosyal marketimiz var. Sosyal marketlerimizin konteyner kentler, çadır kentler ve vatandaşlarımızın hızlı ulaşabileceği mahallelere kuruyoruz. 10 tane de gezici sosyal marketimiz var ki bunlardan şu anda 4 tanesi Malatya'da hizmet veriyor."

Bakanlık olarak depremin etkili olduğu iller ve diğer illerdeki depremzedeler için toplam 1 milyar 399 milyon 650 bin liralık ödenek ayırdıklarını aktaran Yanık, depremde kuruluşlarında kalan çocuk, engelli ve yaşlılarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını, bunun kendilerine teselli olduğunu dile getirdi.

Refakatsiz çocuklarla ilgili son verileri de paylaşan Bakan Yanık şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Bakanlık olarak bizim sistemimize 1915 refakatsiz çocuğumuz kaydedildi, bunlardan 1718'ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken 2 çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuz var halihazırda. Kuruluş bakımında olup da halen kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42'ye kadar getirdik. İnşallah o çocuklarımızın da kimliklerini tespit edip eğer aileleri varsa onlara ulaşmak değilse kuruluşlarımızda bakımlarını devam ettireceğiz. Maalesef bunların dışında 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik. Bunlardan bir kısmını ailelerine bilgisini, bir kısmını teslimini yaparak süreci devam ettiriyoruz."

Bakan Yanık'a AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da eşlik etti.

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