Malatya'daki Kızılay Sosyal Market'ten depremzedelere 45 bin gıda ve hijyen paketi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da yaklaşık bir ay önce hizmetz sunmaya başlayan Kızılay Sosyal Market'ten afetzedelere 45 bin gıda ve hijyen paketi verildi.

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dilek Korkmaz, AA muhabirine, depremlerin kentte can ile mal kayıplarına yol açtığını ve kendisinin de bir depremzede olduğunu söyledi.

Tüm afetzedeler gibi zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Korkmaz, "İlk günden bu yana vatandaşımızın gıda ve beslenme ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Korkmaz, Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Kızılay Sosyal Market'ten depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Gönüllülerimiz bağışçıların gönderdiği gıda ve hijyen malzemelerini paketliyor. Paketleri marketimize gelen vatandaşlarımıza veriyoruz. Buraya gelemeyen depremzedelere de mümkün mertebe paketleri ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kalbinin deprem bölgesinde attığını vurgulayan Korkmaz, her türlü maddi manevi desteği yanlarında hissettiklerini ve minnettar olduklarını ifade etti.

Korkmaz, yaklaşık bir aydır sosyal marketin faaliyette olduğuna değinerek, "Yoğunluğa göre günlük 1500-2000 kişiye yardımlarımızı ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahipleri buraya gelip TC kimlik numarasıyla başvuruda bulunarak, kişi başına ayda bir olmak üzere gıda ve hijyen paketini alabiliyor. Pakette kuru gıda, kahvaltılık, hijyen malzemesi, bebek maması ve bezi var. Bu güne kadar yaklaşık 45 bin paket ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.