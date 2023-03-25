Somuncu Baba Külliyesi'nde mukabele geleneği asırlardır sürdürülüyor

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MALATYA (AA) - Anadolu'da inanç turizmin önemli merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, nesilden nesile aktarılıyor.

Türkiye'de mukabele geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü yerlerin başında gelen, Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) türbesinin de bulunduğu 14'üncü yüzyıl eseri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliye ve Camisi'nde sabah namazı öncesi ve öğle namazı sonrası mukabele okunuyor.

Caminin ahşap yıldızlı tavan mimarisi ve Kudüs Hazreti İbrahim Cami halı deseni mukabeleye katılanlara görsel şölen sunuyor.

Cami imam hatibi Musa Tektaş, AA muhabirine, Somuncu Baba Külliyesi'nde yüz yıllardır sürdürülen sünnetin, bu ramazanda da yaşatıldığını söyledi.

Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi şemsiyesi altında geleneğin sürdürüldüğünü anlatan Tektaş, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek ramazan-ı şerifte, Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimizin karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i okumasının günümüzdeki anlamı mukabeledir. Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam'ın yapmış olduğu mukabele sünnetini ihya etmek adına Müslüman Türk milleti, yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'i okuyup, dinleyip Kur'an-ı Kerim’in ruhuna uygun hareket etme geleneğini ramazanda daha çok geliştirmektedir." diye konuştu.

İsmail Kurt da her sabah mukabele için camiye geldiğini belirterek, ramazanı tüm Müslümanlar gibi ibadetle geçirmek istediğini ifade etti.





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