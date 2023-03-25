Somuncu Baba Külliyesi'nde mukabele geleneği asırlardır sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somuncu Baba Külliyesi'nde mukabele geleneği asırlardır sürdürülüyor

AA

Somuncu Baba Külliyesi'nde mukabele geleneği asırlardır sürdürülüyor

MALATYA (AA) - Anadolu'da inanç turizmin önemli merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, nesilden nesile aktarılıyor.

Türkiye'de mukabele geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü yerlerin başında gelen, Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) türbesinin de bulunduğu 14'üncü yüzyıl eseri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliye ve Camisi'nde sabah namazı öncesi ve öğle namazı sonrası mukabele okunuyor.

Caminin ahşap yıldızlı tavan mimarisi ve Kudüs Hazreti İbrahim Cami halı deseni mukabeleye katılanlara görsel şölen sunuyor.

Cami imam hatibi Musa Tektaş, AA muhabirine, Somuncu Baba Külliyesi'nde yüz yıllardır sürdürülen sünnetin, bu ramazanda da yaşatıldığını söyledi.

Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi şemsiyesi altında geleneğin sürdürüldüğünü anlatan Tektaş, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mübarek ramazan-ı şerifte, Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimizin karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i okumasının günümüzdeki anlamı mukabeledir. Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam'ın yapmış olduğu mukabele sünnetini ihya etmek adına Müslüman Türk milleti, yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'i okuyup, dinleyip Kur'an-ı Kerim’in ruhuna uygun hareket etme geleneğini ramazanda daha çok geliştirmektedir." diye konuştu.

İsmail Kurt da her sabah mukabele için camiye geldiğini belirterek, ramazanı tüm Müslümanlar gibi ibadetle geçirmek istediğini ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki Kızılay Sosyal Market'ten depremzedelere 45 bin gıda ve hijyen paketi
YEREL HABERLER Malatya'daki Kızılay Sosyal Market'ten depremzedelere ...
Malatya'da depremzede çocuklar, oyun parkurunda eğlendi
YEREL HABERLER Malatya'da depremzede çocuklar, oyun parkurunda ...
Malatya'da esnaf için geçici iş yerlerinin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Malatya'da esnaf için geçici iş yerlerinin yapımına ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'da depremzedelerle iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'da ...
Kılıçdaroğlu: Kalıcı konutları depremzedelere ücretsiz vereceğiz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Kalıcı konutları depremzedelere ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki Malatya'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki ...
GÜNCELLEME - Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina ...
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Malatya'da yürüttükleri faaliyetleri inceledi
YEREL HABERLER Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Malatya'da ...
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı apartman çöktü
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden ...
Malatya'da 27 Mart'ta 8 ilçede eğitim öğretim yeniden başlayacak
YEREL HABERLER Malatya'da 27 Mart'ta 8 ilçede eğitim öğretim yeniden ...
Malatya'daki konteyner kentte ramazanın ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Malatya'daki konteyner kentte ramazanın ilk cuma ...
Müjde öğretmen, depremzedeler için topladığı yardımları 3 ilde dağıttı
YEREL HABERLER Müjde öğretmen, depremzedeler için topladığı ...
Battaniyenin arasından çıkan not depremzede aileyi duygulandırdı
YEREL HABERLER Battaniyenin arasından çıkan not depremzede aileyi ...
Üniversite mezunu depremzede gençler, okul çağındaki çocuklar için sahada
YEREL HABERLER Üniversite mezunu depremzede gençler, okul çağındaki ...
Malatya'daki konteyner kentlere 16 bin 170 depremzede yerleşti
YEREL HABERLER Malatya'daki konteyner kentlere 16 bin 170 depremzede ...
Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam ...
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki ...
Bakan Ersoy: Birlikte ayağa kalkacağız
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Birlikte ayağa kalkacağız
Bakan Ersoy, Malatya'da iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Malatya'da iftar programında konuştu:
Altılı Masa liderleri, yarın depremlerden etkilenen Malatya'yı ziyaret edecek
YEREL HABERLER Altılı Masa liderleri, yarın depremlerden etkilenen ...
Konteynerde kalan milli sporcu, depremzede çocuklara tekvando eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Konteynerde kalan milli sporcu, depremzede çocuklara ...
Malatya'da esnaf için çelikten 338 iş yeri kuruluyor
YEREL HABERLER Malatya'da esnaf için çelikten 338 iş yeri kuruluyor
Depremden etkilenen Malatya'da hasarın boyutları her geçen gün daha da belirginleşiyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Malatya'da hasarın boyutları her ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.