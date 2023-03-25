Arama kurtarma yaptıkları Malatya'da şimdi de konteyner kent kuruyorlar

MALATYA (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Bağcılar Belediyesi konteyner kent kurarak afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bağcılar Belediyesi ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin hemen sonrasında yaklaşık 200 personeliyle arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunmak için vakit kaybetmeden bölgeye hareket etti.

Depremden etkilenen Malatya'da faaliyetlerine başlayan ekipler, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki barınma ihtiyacına cevap vermek için de işe koyuldu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, AA muhabirine, ilk günlerde 200 personelle yürüttükleri çalışmaları, arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla şimdi 50 personelle sürdürdüklerini söyledi.

Bölgeye 6 Şubat'tan bu yana yaklaşık 190 tır yardım malzemesi ulaştırdıklarını belirten Şirin şöyle konuştu:

"Buradaki depremzedelerin öncelikli olarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Şu anda da gördüğünüz gibi burada yaşayan vatandaşlarımız için 450 konteynerden oluşan konteyner kent inşa etme çabasındayız. Şu anda 82 konteyner alanımıza geldi yerleştirdik. Altyapısıyla beraber hazır durumda. Bunun yanı sıra 28 konteynerden oluşan prefabrik evlerimizin de montajı devam etmekte. İnşallah öngördüğümüz planlama dahilinde toplam 450 konteyner buraya geldikten sonra vatandaşlarımıza güzel bir yaşam alanı sunmuş olacağız. Bunlarda konteynerlerimizin hepsinde müstakil banyo ve tuvaletleri var. Aileler ev konforunda olmasa da inşallah temel ihtiyaçlarını kendi bünyesinde giderecek konteynerlere sahip olacaklar."

Battalgazi ilçesinde kurulan konteynerlerin her birinde bir ailenin kalabileceğini anlatan Şirin, yaklaşık 2 bin 250 kişinin buradaki konteyner kentte barınabileceğini dile getirdi.

Konteyner kentin kurulumunu hızlı tamamlayabilmek amacıyla birden fazla firma ile çalıştıklarını vurgulayan Şirin şöyle devam etti:

"Firmalar genellikle günlük 10 konteyner taahhüdünde bulunuyorlar. Biz 10 konteyner taahhüdünün üzerinde buraya konteyner getirebilmek için 5 firmayla anlaştık. Her firmadan değişik miktarlarda günlük olarak gelirse vatandaşlarımızı daha çabuk burada ağırlamanın planlamasını yapmaktayız. İstanbul, Adana ve Ankara merkezli firmalarımızdan buraya geliyor. Buranın altyapısında emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediyesine ve Battalgazi Belediyesine de teşekkür ediyorum."

- "Günde 2 bin kişilik sahur ve iftar hazırlığımız var"

Ramazan dolayısıyla bu konuda da faaliyet yürütmeye başladıklarını anlatan Şirin, "Ramazan ayı olması münasebetiyle bir AVM otoparkında aynı zamanda Battalgazi Belediyesi Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi'nin ön tarafında ramazan etkinlik ve iftar çadırı kurduk. Orada vatandaşlarımıza iftarlık ve sahurluk yiyeceklerini ikram ediyoruz. Aynı zamanda kültür sanat programlarını icra ediyoruz. Günde 2 bin kişilik sahur ve iftar hazırlığımız var. Gelen vatandaşlarımızın sayısına göre bu miktarı azaltıp çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Şirin, Adıyaman'da ise 25 personelle 12 bin kişiye yemek veren aşevi hizmeti sunduklarını sözlerine ekledi.

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