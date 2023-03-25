Malatya'da depremzedeler için yapılacak 9 bin 444 konutun ihalesi yapıldı

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için 6 bin 644 afet konutu ve 2 bin 800 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi yanında kurulma çalışması devam eden konteyner kentte Çalık, incelemede bulundu.

Konutlar yapılana kadar, vatandaşların konteynerlerde konaklayacağını belirten Çalık, bölgeye Malatyalı İş Adamları Derneği tarafından 350 konteyner kurulacağını aktardı.

Malatya'da her 3 binadan 1'inin ya yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü vurgulayan Çalık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle konut yapılması için çalışmalara başlandığını hatırlattı.

Kentte 127 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu kaydeden Çalık, şöyle devem etti:

"Bunun 101 bini konut, yani 101 bin aile evsiz, her ailede 4 kişi yaşasa 400 bin insanımızın evinin olmadığı bir Malatya'dayız. Onların evleri zemini sağlam, tarım arazisi olmayan arazilere yeniden inşa edilecek. Yeşilyurt ilçesinde İkizce bölgesi ile Altay Kışlası'na kalıcı konutları yapılacak. Altay Kışlası bölgesinde daha önce sanayiciler için yerler hazırlamıştık. Battalgazi bölesinde de yerler belirlendi, kazmayı vurduğumuz Gelincik Tepesi'nde yaklaşık 1000 konutun temeli atıldı. Yine Battalgazi Akoğuz Kışlası bölgesinde Malatya'mız yeniden inşa edilecek."

Çalık, 21 Şubat'tan bugüne Malatya'da 6 bin 644 afet konutu ile 2 bin 800 köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek, Bulgurlu Mahallesi'ndeki rezerv alanlarına zemin etütleri yapıldıktan sonra bina inşa edilebileceğini bildirdi.

Kalıcı konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hummalı çalışma yaptığını aktaran Çalık, "Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Malatya'da 66 bin konut, 25 bin köy evi inşa edeceğiz." bilgisini verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve şehrin bileşenleriyle toplantılar yaptıklarını, binaların nereye inşa edileceği hakkında 3 prensip kararı aldıklarına dikkati çeken Çalık, "Birinci olarak, jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yerler seçilecek. İkinci olarak, fay hattının bulunmadığı, tarım arazisi olmayan yerlere seçilecek. Üçüncü olarak, yeni bir şehir planı çerçevesinde master planlarla şehrin ihtiyaçlarını ortaya koyacak demografik, sosyolojik, kültürel ve tarihi hassasiyetleri göz önünde bulundurulan çalışmalar yapılacak." ifadelerini kullandı.





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