Malatya'da sağanak etkili oluyor

Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki…

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MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı enkaz kaldırma çalışmaları yağışa rağmen devam etti.

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