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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden etkilenen kadın belediye çalışanları için 10 otağı kuruldu

AA

Depremden etkilenen kadın belediye çalışanları için 10 otağı kuruldu

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Moğolistan'ın One Team Derneği'nce Malatya'ya gönderilen 10 otağ, evleri yıkılan veya ağır hasar gören Battalgazi Belediyesinin kadın çalışanları için kuruldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentteki binaların büyük hasar gördüğünü söyledi.

Depremin üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtiğini hatırlatan Güder, depremzedelere yurt içinden ve dışından hayırseverlerin çeşitli yardım malzemeleri gönderdiğini kaydetti.

Sivil toplum örgütleri, belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle sıkıntılı süreci atlatmaya çalıştıklarını belirten Güder, "Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete bizi arayarak, Moğolistan'dan gelen çadırları Battalgazi'ye getirmek istediklerini söyledi. Biz de olumlu yanıt verdik." dedi.

Otağlarda 10 kişinin barınabileceğine dikkati çeken Güder, "Belediyemizin yanındaki boş alana çadırları kurduk, ilerleyen süreçte çocuklar için eğitsel faaliyetler yapılabilmesi için bu alanı seçtik. Belediye şirketlerinde çalışan, evleri hasar gören kadın çalışanlarımızın Moğol çadırlarında kalmasını sağlayacağız." bilgisini verdi.

Güder, Moğolistan'daki kardeşlerinin bu depremde kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirerek, yardımlarından dolayı dernek başkanı Mete'ye teşekkür etti.

-"Adıyaman'a 40 otağı çadırı kurduk"

Gülçin Mete ise depremin ardından dernek olarak neler yapabilecekleri konusunda arayışa girdiklerini belirtti.

Yardım için yurt dışındaki derneklerle irtibat kurduklarını anlatan Mete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk önce Bosna Hersek'te bulunan 'Pomozi.ba' kardeş derneğimizden 55 tır yardım malzememizi ülkemize getirdik. Depremden etkilenen 11 ilde dağıttık. Akabinde Moğolistan'da bulunan yine kardeş derneğimiz 'One Team' ile işbirliği içerisinde Adıyaman'a 40 otağı çadırı kurduk. Sonrasında deprem bölgesindeki belediyelerle görüştük. Battalgazi Belediyemizin kadın çalışanlarının üretimden ve kamuya sunacakları hizmetlerden geri kalmamaları adına otağı çadırlarımızı kurduk. Kadınlarımızın burada konaklamaları için çadırları hazır hale getiriyoruz."

Mete, belediye personelinin otağların kurulmasına destek verdiğini de sözlerine ekledi.

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