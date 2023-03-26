Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2023?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Birer doktor, hemşire psikolog, radyoloji teknikeri ile halk sağlığı uzmanının hizmet verdiği mobil sağlık aracı, çadır kentlerde ve kırsal mahallelerde yaşayanları ziyaret ediyor.

Ekipler, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'ndeki depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti sundu.

Sağlık aracından mahalledeki 45 depremzede yararlanırken yetişkinlere de psikososyal destek hizmeti verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.