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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tiyatro oyuncularından ramazan ayında depremzede çocuklara moral

AA

Tiyatro oyuncularından ramazan ayında depremzede çocuklara moral

MALATYA (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da tiyatro oyuncuları, ramazan ayı dolayısıyla her gün çeşitli etkinlikler düzenleyerek kendileri gibi depremzede olan çocuklara moral veriyor.

"Buradayız Malatya Derneği Tiyatro Ekibi", depremin ardından çadır kentlerde ara ara yaptıkları çocuk etkinliklerini, ramazan ayının gelmesiyle beraber Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde İstanbul Bağcılar Belediyesince kurulan çadırda her gün yapmaya başladı.

Tiyatro ekibi, "Karagöz ve Hacivat", "Keloğlan" ve "Nasreddin Hoca" gibi farklı karakterlerin kostümlerini giyerek sergiledikleri oyunlarla ve pamuk şekeri dağıtarak depremzede çocukların eğlenmesini sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı, AA muhabirine, 7 kişilik ekiple depremin izlerini çocukların hafızalarından silmek için çalıştıklarını söyledi.

Farklı oyunlarla çocukları eğlendirdiklerini anlatan Konakçı, şunları kaydetti:

"Bazen bir kahraman olmak için yıldırımdan hızlı olmaya gerek yoktur. Bence bir çocuğun gözündeki ışığı görmek, onu mutlu edebilmek kahramanca bir iştir. Ekibimi kutluyorum. Gerçekten gönüllü olarak biz depremin ilk günlerinde kendimizi çadır kentlere attık ve çocuklar gülümsesin, gülsün diye elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Depremin ilk günlerinde ara ara yapıyorduk ama şimdi ramazan boyunca her gün hatta günde 3 kere ekibimle beraber tiyatro gösterileri yapmaya, çocukların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Hacivat ve Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, orta oyunları ve farklı karakterli kostümler giyinerek, çocukları farklı farklı kostümlerle buluşturarak kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Ekip arkadaşlarının depremzede çocuklar için gönüllü olarak bu etkinlikleri yaptıklarını anlatan Konakçı, geriye kalan zamanlarda ise aileleriyle ilgilendiklerini dile getirdi.

- "Biz de gülümsemeye çalışıyoruz"

Konakçı, Malatyalı tiyatrocular olarak görevlerinin başında olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Enkazları gördüğümüz, birçok hüzünlü ana şahit olduğumuz dönemlerde tiyatro yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarla gülüyoruz ama sonrasında inanın içimiz kan ağlıyor. Şunu biliyoruz, bugünleri hep beraber atlatacağız. Alanda olduğumuz ve çocukları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Çocukların gözlerindeki mutluluk, gözlerindeki ışık inanın o an o kadar duygulu ki. Biz de gülümsemeye çalışıyoruz. Çocukların bu tiyatro gösterilerindeki mutluluğu gerçekten her şeye bedel. Onlardaki o enerjiyi, o ışığı, o mutluluğu görebiliyoruz. O da bizi etkiliyor. Bizi mutlu ediyor ama bu mutluluk çocuklardan ayrıldıktan sonra bizim için hüzne dönüşüyor."

Konakçı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün bu yıl kendileri için buruk geçeceğini sözlerine ekledi.

Depremzede çocuklardan 9 yaşındaki Gizem Deniz de kuzenleriyle geldiği çadırda "Hacivat ve Karagöz" ile "Nasreddin Hoca" gösterilerini severek izlediğini söyledi.

7 yaşındaki Ömer Duha Güngör ise çok eğlendiğini ve sürekli etkinliği takip ettiğini belirterek, "İçeride Karagöz ve Hacivat, Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi çizgi film karakterlerini oynattılar ve çok güzellerdi. Hep beraber izledik, öğrendik, gördük ve beğendik. Her şey çok güzel. Dün gece de geldik. Her gün geliyoruz. Pamuk şekeri de yedik." dedi.


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