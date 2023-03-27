Malatya'daki devlet yurtlarında 8 bin 448 depremzede kalıyor

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ /HASAN TAŞCAN - Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 8 bin 448 depremzede kalıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana afetzedelere sıcak yuva oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afetin ilk günlerinde 20 bini aşkın depremzedenin barınmasını sağladı.

Depremzedelere her türlü imkanın sunulduğu Malatya'daki yurtlarda 8 bin 448 kişi kalıyor.

- 20 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor

Bakanlığa bağlı tesislerde ve ilde tesis edilen çadır kentlerde 5 psikososyal destek çadırı kurularak depremzede çocuklara ve gençlere psikolog, gençlik lideri ve genç gönüllüler tarafından psikososyal destek veriliyor.

Yurtlarda, depremzedelerin ve afet bölgesinde görev yapan kamu görevlileri ile gönüllülerin ihtiyacını karşılamak üzere günlük yaklaşık 20 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor.

Battalgazi ilçesindeki İlhan Avni Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu'nda ailesiyle kalan depremzede Muhammet Ali Ertem, AA muhabirine, büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Böyle bir afet inşallah bir daha başımıza gelmez. Millet olarak zor durumdaydık, devletimiz yanımızda oldu." dedi.

Ertem, "Deprem nedeniyle evimiz orta hasarlı, evimize giremiyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır burada kalıyoruz. Sabah, öğlen ve akşam yemeği çıkıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yurtta anne ve babamla kalıyoruz." diye konuştu.

Depremzede Ali Seydi Yıldırım ise oturduğu binanın ağır hasar görmesi nedeniyle yurtta kalmaya başladıklarını söyledi.

Devletin her türlü imkanı kendilerine sunduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devletimizden Allah razı olsun. Yurtta 4 kişi kalıyoruz. Depremin ikinci günü buraya yerleştik, inanır mısınız 5 yıldızlı otel ayarında her türlü imkan var. Hiçbir sıkıntımız yok."

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